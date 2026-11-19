Según un artículo publicado por la agencia Associated Press (AP), el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su respaldo a la intención de Colombia de restablecer las fumigaciones aéreas sobre los cultivos de coca.

Congresistas de EE. UU. envían carta a Marco Rubio para rechazar reactivación de aspersión aérea de cultivos de coca en Colombia

La posición de Washington supone un espaldarazo a esta controvertida medida, pese a las preocupaciones expresadas por congresistas estadounidenses acerca de sus posibles consecuencias para la salud de las personas y los ecosistemas de la Amazonía.

De acuerdo con la información revelada por AP, el pronunciamiento quedó consignado en una carta enviada a legisladores, en la que el Departamento de Estado respaldó las nuevas iniciativas impulsadas por Colombia para enfrentar el narcotráfico.

EE. UU. insiste en reanudación de fumigación Foto: AFP

Entre ellas figura la posibilidad de recuperar la aspersión aérea de plantaciones ilícitas, una práctica que permanece suspendida desde hace 11 años.

Según reveló AP, el pronunciamiento del Departamento de Estado se produjo en respuesta a una comunicación enviada el pasado 29 de octubre al secretario de Estado, Marco Rubio, por un grupo de 19 congresistas demócratas, liderados por el representante Mark Pocan, de Wisconsin.

AP confirmó este jueves que dos de los legisladores que suscribieron la misiva recibieron la respuesta oficial el 18 de noviembre.

La carta también llevaba las firmas de figuras del ala progresista del Partido Demócrata, entre ellas Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; Rashida Tlaib, de Michigan; Jim McGovern, de Massachusetts, y Pramila Jayapal, de Washington.

Abelardo De La Espriella, Marco Rubio Foto: Juan Carlos Sierra, Adobe Stock, AP

En su comunicación, los congresistas solicitaron a la administración Trump que rechazara la reactivación de las fumigaciones y pidieron aclaraciones sobre el eventual papel de Washington en esa iniciativa, particularmente si estaba ejerciendo presión sobre Bogotá o si contemplaba proporcionar recursos económicos y asistencia logística para ponerla en marcha.

En su respuesta, el Departamento de Estado defendió la utilidad de la aspersión aérea como parte de una estrategia integral contra las drogas.

Según sostuvo, esta herramienta, combinada con la erradicación manual de cultivos ilícitos y las operaciones de interdicción de narcóticos, podría contribuir considerablemente a disminuir las plantaciones de coca y la producción de cocaína.

Fumigación aérea en Colombia Foto: CORTESIA FFMM