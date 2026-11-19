Un funcionario de la administración del presidente estadounidense Donald Trump habría planteado a Guyana la posibilidad de ceder parte de su territorio a Venezuela, en medio de las históricas disputas por la región del Esequibo.

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La propuesta, que habría generado sorpresa y preocupación entre las autoridades guyanesas, fue revelada el jueves 19 de noviembre por la agencia Reuters, a partir de testimonios de tres personas familiarizadas con las conversaciones.

De acuerdo con la investigación de Reuters, Jeremy Lewin, quien se desempeñó como jefe de planificación política del Departamento de Estado estadounidense, abordó el asunto durante una reunión celebrada en septiembre en Washington con el canciller de Guyana, Robert Persaud.

En ese encuentro, el funcionario habría ofrecido facilitar conversaciones territoriales entre el Gobierno guyanés y la administración de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Funcionario del Gobierno Trump planteó una retoma de territorio guyanés para Venezuela. Foto: Getty Images

Dos de las fuentes consultadas por la agencia señalaron que Lewin habría mencionado la posibilidad de que Venezuela obtuviera el control parcial del Esequibo, una región que representa aproximadamente dos terceras partes del territorio de Guyana y que posee importantes recursos naturales, entre ellos oro, diamantes y bauxita.

El funcionario confirmó a Reuters que sostuvo conversaciones preliminares y confidenciales con representantes de ambos países.

Según explicó, estas gestiones comenzaron después de que Rodríguez enviara una carta a Trump, el 11 de mayo, solicitando apoyo estadounidense para acercar posiciones con Guyana y buscar una salida diplomática a la controversia territorial.

Lewin aseguró que las conversaciones fueron autorizadas por la Casa Blanca y que posteriormente informó sobre sus resultados al secretario de Estado, Marco Rubio, y a otros funcionarios del Gobierno estadounidense.

También indicó que Rodríguez había abordado directamente el asunto con él durante una reunión en Caracas, en julio.

Sin embargo, la posibilidad de modificar el control territorial provocó inquietud en Georgetown. Las autoridades guyanesas han sostenido reiteradamente que la soberanía sobre el Esequibo no está sujeta a negociación.

Ante las preocupaciones surgidas por el encuentro, representantes estadounidenses tuvieron que aclarar que la posición de Washington frente a la frontera entre ambos países no había cambiado.

Un portavoz del Departamento de Estado manifestó, según Reuters, que la entidad recibe diariamente diferentes propuestas y alternativas políticas, pero insistió en que su postura respecto a los límites entre Guyana y Venezuela permanece intacta.

Esto dijo un representante del Gobierno de EE. UU. respecto al Esequibo. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Casa Blanca, por su parte, remitió las preguntas al Departamento de Estado sin confirmar los detalles de las conversaciones.

La disputa se remonta al siglo XIX. Guyana defiende la frontera establecida por un laudo arbitral de 1899, mientras Venezuela cuestiona esa decisión. En 2018, Georgetown llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Las audiencias concluyeron en mayo y el fallo vinculante podría conocerse entre noviembre de 2026 y enero de 2027, según el Gobierno guyanés.

El episodio ocurre en medio del acercamiento entre Washington y Caracas. La controversia territorial adquirió mayor relevancia internacional después de que ExxonMobil descubriera importantes reservas petroleras en aguas cercanas al Esequibo en 2015.

Desde entonces, el territorio se convirtió en un punto estratégico por su potencial energético y sus recursos minerales.

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El presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha reiterado públicamente que el Esequibo pertenece a su país y que su soberanía debe respetarse. En mayo de 2026, durante un acto conmemorativo de la independencia nacional, volvió a defender la integridad territorial guyanesa y rechazó las reclamaciones venezolanas.

Por ahora, no existe un acuerdo entre Georgetown y Caracas que contemple modificar la administración del territorio. Tampoco se ha anunciado oficialmente un cambio en la postura estadounidense sobre las fronteras reconocidas entre ambas naciones.