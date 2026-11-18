El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un momento que generó comentarios internacionales durante su visita oficial a Filipinas, al reencontrarse con Imelda Marcos, viuda del antiguo mandatario Ferdinand Marcos, quien gobernó el país bajo un régimen autoritario.

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“¡Los queremos!”, expresó el republicano mientras saludaba a la exprimera dama, de 97 años, en el Palacio de Malacañán, en Manila.

El encuentro ocurrió el miércoles 18 de noviembre de 2026, durante la visita de Trump al país asiático para participar en actividades relacionadas con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sostener conversaciones bilaterales con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., hijo de Imelda y del fallecido exmandatario.

Las imágenes, difundidas en la red social X por Margo Martin, asesora de comunicaciones y asistente especial de Trump, muestran al presidente estadounidense acercándose a Imelda, quien permanecía sentada en una silla de ruedas y vestía un conjunto rosado.

President Donald Trump speaks in the James Brady Press Briefing Room at the White House Monday, Nov. 9, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Foto: AP Photo/Alex Brandon

Durante el breve intercambio, Trump le dedicó palabras afectuosas y le tomó las manos antes de despedirse. La mujer respondió con gestos de cariño y lanzó un beso al mandatario.

La reunión no fue una coincidencia sin antecedentes. Trump y la familia Marcos mantienen vínculos desde hace varias décadas, cuando el estadounidense desarrollaba su carrera empresarial y frecuentaba los círculos sociales de Nueva York.

Según reportes de medios internacionales, ambos coincidieron en diferentes encuentros de la alta sociedad estadounidense.

La cercanía también quedó evidenciada durante una cena con dirigentes de la ASEAN, celebrada el martes 17 de noviembre.

En esa ocasión, Trump recordó su relación con los padres del actual presidente filipino y expresó que los conocía muy bien. Incluso elogió a la familia y comentó que Ferdinand Marcos Jr. tenía una buena herencia genética.

Imelda Marcos fue primera dama de Filipinas entre 1965 y 1986, periodo durante el cual su esposo, Ferdinand Marcos, mantuvo el poder.

Su gobierno estuvo marcado por la declaración de la ley marcial en 1972, las restricciones a las libertades civiles, la persecución de opositores y numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos.

El régimen terminó en febrero de 1986, cuando una movilización popular conocida como la Revolución del Poder del Pueblo obligó a la familia Marcos a abandonar el país y trasladarse a Hawái, Estados Unidos. Ferdinand Marcos murió en el exilio en 1989.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Imelda también quedó asociada con el lujo y la acumulación de bienes durante aquellos años. Su extensa colección de calzado, que incluía miles de pares, se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de la desigualdad y los excesos atribuidos a la familia gobernante.

Pese a ese pasado, los Marcos recuperaron protagonismo político en Filipinas. Su hijo Ferdinand Marcos Jr. llegó a la presidencia en 2022, mientras otros integrantes de la familia también ocupan cargos públicos.

La visita de Trump refleja, además, la importancia estratégica de Filipinas para Washington, especialmente por su ubicación en el Indo-Pacífico y sus relaciones de seguridad y cooperación económica.

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El saludo a Imelda, sin embargo, volvió a poner bajo los reflectores los vínculos personales del mandatario estadounidense con una de las familias políticas más controvertidas de Asia.