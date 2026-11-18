China consiguió un nuevo hito en el desarrollo de la aviación eléctrica después de que el CE-25A, su primer avión comercial eléctrico de gran tamaño, completara exitosamente su primer vuelo con tripulación a bordo.

Así es el primer prototipo de avión eléctrico de China: capacidad para 19 personas y una velocidad de 402 km/h

La prueba se realizó el 14 de noviembre de 2026 en la ciudad de Binzhou, ubicada en la provincia de Shandong, al este del país asiático.

De acuerdo con información divulgada por la (COMAC), fabricante responsable del proyecto, la aeronave despegó con dos pilotos y un ingeniero de pruebas.

Durante el recorrido, el avión permaneció en el aire durante 16 minutos y 38 segundos, cubrió una distancia de 60,4 kilómetros y cumplió con los objetivos establecidos para esta primera operación tripulada.

19 pasajeros, alcance de 400-500 km y velocidad máxima de crucero de 400 km/h Foto: X/@tphuang

La compañía señaló que el comportamiento de la aeronave fue satisfactorio y que los indicadores de rendimiento se mantuvieron dentro de las expectativas previstas.

Este resultado representa un avance importante para el programa de desarrollo, que busca incorporar sistemas de propulsión eléctrica al transporte comercial de pasajeros.

El CE-25A tiene una capacidad para transportar hasta 19 personas y un peso máximo de despegue de 10 toneladas. Según los datos publicados por la Administración de Aviación Civil de China (CAAC), puede alcanzar una velocidad de crucero de 300 kilómetros por hora, operar a una altitud de 2.400 metros y recorrer distancias de hasta 400 kilómetros.

Una de las principales características del modelo es su sistema de propulsión eléctrica distribuida. A diferencia de los aviones convencionales, que utilizan motores de combustión, este prototipo incorpora diez ventiladores eléctricos instalados a lo largo de sus alas.

Esta configuración permite distribuir la fuerza necesaria para impulsar la aeronave y constituye una de las apuestas tecnológicas de sus desarrolladores.

El proyecto es resultado de una colaboración entre COMAC, el fabricante chino de baterías CATL, la Universidad Jiao Tong de Shanghái y otras instituciones.

La participación de estas organizaciones busca integrar conocimientos de ingeniería aeronáutica, almacenamiento energético y sistemas eléctricos para desarrollar una alternativa de transporte aéreo.

Antes de realizar el vuelo con tripulación, el CE-25A había completado 19 pruebas autónomas sin pilotos a bordo. Su primer vuelo de este tipo ocurrió el 2 de febrero de 2026, cuando comenzó una etapa de evaluaciones destinada a comprobar el funcionamiento de sus sistemas y su comportamiento durante las operaciones.

Esta fotografía, tomada el 14 de noviembre de 2026, muestra la aeronave comercial eléctrica CE-25A, de 10 toneladas, durante su vuelo inaugural. (Foto de Wang Jiliang/Xinhua vía Getty Images) Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Sin embargo, el vuelo no significa que el avión esté listo para operar rutas comerciales. La aeronave deberá superar las verificaciones técnicas y regulatorias correspondientes para obtener su certificación de aeronavegabilidad.

Este procedimiento permitirá determinar si cumple con los requisitos de seguridad necesarios antes de autorizar su entrada en servicio.

El avance se suma a los esfuerzos de China por fortalecer su industria aeronáutica y desarrollar tecnologías de transporte con menor dependencia de los combustibles tradicionales.

Este es el avión eléctrico más grande que realizó su primer vuelo: gastó menos de cinco dólares en electricidad

Aunque todavía quedan etapas de evaluación antes de su comercialización, el primer vuelo tripulado del CE-25A marca un paso relevante en la búsqueda de nuevas alternativas para los desplazamientos entre ciudades.