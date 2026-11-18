El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dejó un mensaje antes de su visita a Colombia en el que defendió el uso de la fuerza militar contra las organizaciones criminales y aseguró que la estrategia impulsada por el Gobierno de Donald Trump busca erradicar a los grupos que, según dijo, han afectado a países de la región y a las comunidades estadounidenses.

“La idea aquí es ser cinéticos, matar al enemigo, a las organizaciones terroristas designadas que han estado devastando estos países, devastando nuestras comunidades, y enfrentar este problema”, afirmó Hegseth en su intervención compartida en redes sociales. El funcionario sostuvo que las acciones emprendidas por Washington en el hemisferio podrían tener consecuencias durante generaciones.

Hegseth también defendió que Estados Unidos concentre sus esfuerzos en América Latina y el Caribe, al considerar que se trata de una región en la que su país debe asumir un papel más activo. “No es muy frecuente que uno tenga la oportunidad de hacer un trabajo que sea significativo, pero que también tenga la posibilidad de cambiar realmente el rumbo de la historia de nuestro propio país. Creo sinceramente que eso es lo que está sucediendo aquí”, señaló el funcionario estadounidense.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth. Foto: AFP

En su mensaje, el secretario vinculó los intereses de seguridad de Estados Unidos con los de los países de la región. Según explicó, los gobiernos latinoamericanos buscan acabar con las pandillas y las organizaciones narcotraficantes dentro de sus territorios, mientras que Washington pretende frenar la presencia de esos grupos y el flujo de drogas hacia su país.

Cámara de EE.UU. frena moción de censura contra el secretario de Defensa Pete Hegseth

“Estados Unidos primero no significa Estados Unidos solo”, afirmó. Hegseth describió esa cooperación como un beneficio mutuo y aseguró que las operaciones militares adelantadas por su Gobierno, así como la muerte o captura de algunos de los líderes criminales y la persecución de otros, tendrán repercusiones a largo plazo.

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth. Foto: AP

El funcionario mencionó las operaciones Southern Spear y Absolute Resolve, además de otras acciones que, según sus palabras, han permitido que dirigentes de organizaciones criminales sean abatidos, capturados o permanezcan bajo persecución. También hizo referencia a JTFW y ACCC, siglas que no desarrolló en el fragmento de su intervención.

Este es el alto funcionario de EE. UU. que lideró la captura de Maduro y confirmó su visita a Colombia

El mensaje antecede a su llegada a Bogotá, prevista para la tarde de este miércoles 18 de noviembre. Durante su visita, Hegseth tiene previsto reunirse con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y con el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Erik Rodríguez para hablar sobre cooperación militar con los Estados Unidos.