Miles de haitianos marcharon el martes en Puerto Príncipe en respaldo a los soldados de El Salvador enviados por el presidente Nayib Bukele para enfrentarse a las pandillas armadas que controlan amplias zonas de la capital.

“Descubrimos cráneos humanos”: Nayib Bukele da detalles de operación contra pandillas en Haití

Los manifestantes cargaban pancartas con mensajes como “Gracias, Bukele” y “Viva Bukele”, de acuerdo con fotografías tomadas por un periodista de la AFP.

Bukele ha enviado más de 2.000 soldados a Haití desde finales de octubre, después de que cuatro soldados de su país desaparecieran durante una operación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU.

Mwen pa t janm atann yon bagay konsa. Mwen tande nou byen fò, byen klè. Mwen renmen nou tou. N ap triyonfe. Bondye ap ban nou laviktwa. https://t.co/RFAIUNUQxI — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2026

“Nunca esperé algo así. Los oigo muy claro, muy fuerte. Yo también los quiero. Triunfaremos. Dios nos dará la Victoria”, reaccionó Bukele en una publicación en X escrita en criollo haitiano.

El despliegue salvadoreño, pese a ser distinto al de la GSF, ha sido bien recibido por las autoridades haitianas, quienes hace tiempo han pedido refuerzos.

Numerosas fuerzas armadas operan actualmente en Haití, con niveles inciertos de coordinación, incluida la policía haitiana, el Ejército, la GSF, mercenarios extranjeros y, ahora, los soldados salvadoreños.

Bukele parece preparado para más que solo hallar a los cuatro soldados desaparecidos. El 10 de noviembre aseguró haber destruido el “cuartel general” de una de las principales pandillas de Haití.

Nayib Bukele envía un mensaje a Haití Foto: AFP Y GETTY

Desde entonces, las fuerzas salvadoreñas se tomaron un estadio de fútbol en la capital, con apoyo de la policía nacional haitiana.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió este martes a las fuerzas de seguridad que operan en Haití que prioricen la protección de la población y solo ejerzan la fuerza letal como último recurso.

Esa oficina ha documentado la muerte de 4.595 personas y 2.050 heridos como consecuencia de la violencia armada durante los diez primeros meses de 2026 en Haití.

Un soldado de El Salvador observa el entorno mientras viaja en un convoy de vehículos blindados que transporta efectivos y equipo desde el aeropuerto hasta la base, en el barrio de Tabarre, el sábado 31 de octubre de 2026, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph) Foto: AP Photo/Odelyn Joseph

En Miami, durante un partido de fútbol el fin de semana entre Haití y Estados Unidos, algunos aficionados haitianos vitorearon al presidente Bukele por la expectativa de que el envío de soldados ayude a contener a las pandillas.