La dura advertencia de Bukele a los pandilleros de Haití tras recuperar el estadio de la selección nacional

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió a las pandillas que operan en Haití que abandonen las zonas bajo su control antes de una nueva ofensiva militar. El ultimátum llegó después de que fuerzas salvadoreñas y haitianas recuperaran el Estadio Nacional Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, y anunciaran que instalarán allí una base de operaciones para avanzar sobre los territorios dominados por grupos armados.

“Ahora, somos nosotros quienes tenemos la ventaja en el terreno”, afirmó Bukele en un mensaje publicado en sus redes sociales. El mandatario pidió a los integrantes de las pandillas que se retiren antes de que comience la ofensiva y advirtió: “Quienes elijan quedarse para combatir a nuestras fuerzas deberán someterse a las consecuencias”.

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La recuperación del estadio fue resultado de una operación conjunta en la que participaron la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas, la denominada Task Force y las Fuerzas Especiales de El Salvador. Según Bukele, durante el procedimiento fueron encontrados varios cráneos humanos dentro de las instalaciones. El mandatario no entregó detalles adicionales sobre ese hallazgo.

Ejército de El Salvador tomó control del estadio en Puerto Príncipe. Foto: X/@nayibbukele

El recinto deportivo, donde la selección haitiana disputaba sus partidos como local, estaba bajo el control de las pandillas desde febrero de 2024. Tras recuperar el lugar y sus alrededores, la Policía haitiana entregó su control a las fuerzas armadas salvadoreñas, que deberán garantizar la seguridad y consolidar el espacio recuperado.

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Un reporte del diario haitiano Le Nouvelliste indicó que más de veinte vehículos blindados y camiones militares salvadoreños quedaron estacionados dentro del estadio tras la operación. La presencia de ese equipo fue confirmada por una fuente cercana a las Fuerzas Armadas de Haití, que señaló que sus unidades continuarían las labores de consolidación en el centro de Puerto Príncipe.

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Por su parte, la Policía Nacional de Haití no entregó un balance de posibles muertos, heridos o daños materiales tras el operativo. Tampoco precisó si hubo enfrentamientos durante la recuperación del escenario deportivo ni si las autoridades encontraron armas u otros elementos pertenecientes a las pandillas.

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El Salvador mantiene un importante despliegue militar en el país caribeño. La operación se intensificó después de que cuatro técnicos de aviación salvadoreños que trabajaban con una misión respaldada por Naciones Unidas desaparecieran durante una emboscada de pandillas el pasado 18 de octubre. Donde más de 2.000 soldados salvadoreños se encuentran desplegados en Haití.