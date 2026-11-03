Líder de pandilla en Haití sorprendió con una petición a la ONU tras despliegue militar de Nayib Bukele

Wilson Joseph, alias ‘Lanmò San Jou’, líder de la banda conocida como 400 Mawozo envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, pidiéndole que medie tras la llegada a Haití de un contingente de más de 2.000 soldados salvadoreños para buscar a cuatro militares de este país desaparecidos tras un ataque de las bandas.

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Medios haitianos recogieron la misiva, en la que ‘Lanmò San Jou’ asegura que desde agosto han manifestado su disposición a “una solución pacífica a la crisis nacional, concretamente mediante la apertura de un diálogo entre las fuerzas internacionales presentes en Haití y el grupo 400 Mawozo”, en aparente referencia a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) creada hace un año por mandato de la ONU.

“A raíz de los incidentes en los que se vieron implicados cuatro militares salvadoreños (miembros de la GSF), la población civil se encuentra expuesta a una situación de violencia alarmante”, dijo el líder pandillero, que denuncia en concreto las “amenazas” del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las bandas criminales para que entreguen a sus cuatro militares.

Nayib Bukele envió militares para rescatar a 4 soldados en Haití Foto: GETTY

“Nuestro país, profundamente castigado por la inseguridad y la pobreza, necesita diálogo, justicia y reconciliación, y no nuevas pérdidas humanas. En consecuencia, solicito respetuosamente el envío de una delegación de las Naciones Unidas a Haití con el fin de facilitar un proceso de diálogo y mediación entre las partes involucradas”, plantea la carta.

El Gobierno de Estados Unidos tiene una recompensa en vigor de hasta un millón de dólares por información que conduzca a la captura de ‘Lanmò San Jou’ quien como jefe de la banda 400 Mawozo, presuntamente participó en el secuestro de 17 misioneros cristianos en Haití en octubre de 2021 para exigir el pago de un rescate y mantuvo a la mayoría de ellos en cautiverio durante 61 días.

La 400 Mawozo es solo una de las nueve grandes bandas que operan en Haití y que se lucran de actividades delictivas como los secuestros, el tráfico de armas y de drogas y las extorsiones.

Men mesye Bukele yo atè a https://t.co/8vHJQz0dwZ — DÈNYE PAWÒL (@daphneydss) November 2, 2026

Bukele ha aclarado que el objetivo del despliegue militar en Haití no es una “misión de ocupación” ni alberga “intenciones neocolonialistas”, sino que ejecuta un operativo enfocado estrictamente en la localización y rescate de los cuatro militares salvadoreños.

El pasado jueves la Policía haitiana informó de la muerte de “aproximadamente 20 miembros de bandas” en una operación llevada a cabo en la zona de Arcahaie, en el noroeste de Puerto Príncipe.