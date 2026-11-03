¿Quién era Ana María Cetina, la niñera que murió en el trágico accidente de un jet en Florida?

Nueve personas murieron el domingo, 1 de noviembre, cuando el pequeño avión en el que viajaban se precipitó sobre un vecindario en el sur de Florida, a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia vacacional del presidente estadounidense Donald Trump, informaron las autoridades.

Identifican a las nueve víctimas del avión que cayó en Florida: dos niños, sus padres y una joven piloto, entre los fallecidos

Videos publicados en redes sociales mostraron una aeronave casi en posición vertical estrellándose contra el suelo a gran velocidad. También se observa una gran bola de fuego y un cráter en llamas cerca de una carretera concurrida.

“El accidente de un avión hoy en el condado de Palm Beach, Florida, es una tragedia”, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un comunicado.

Avión se estrella en Florida: nueve personas viajaban a bordo. Foto: Composición Semana/ Redes sociales

Una de las personas fallecidas fue Anita Maria Cetina, quien trabajaba como niñera de Adam Robinson y Helen Sharp y tenía a su cargo el cuidado de sus dos hijos pequeños.

A través de un comunicado conjunto, los familiares de las víctimas expresaron unas palabras especiales en su memoria y resaltaron el profundo afecto que sentían por ella.

La familia Robinson recordó que Anita había establecido una relación muy estrecha con Emma, de 4 años, y Charlie, de 2. Su papel, sin embargo, trascendía las responsabilidades propias de su cuidado, pues con el paso del tiempo se convirtió en una persona muy querida, a quien ya consideraban parte de la familia.

“Anita Maria cuidaba de Emma. Charlie y yo la amábamos con ternura y devoción, y ella era verdaderamente parte de la familia”, dice el texto publicado por los familiares de los fallecidos.

Ana María Cetina estaba entre los fallecidos del accidente aéreo Foto: X/@TONYxTWO

Los allegados también hicieron énfasis en el impacto que Anita tuvo en sus vidas y en el cariño que le profesaban. “Nos dejó un legado de amor y devoción incondicionales”, expresaron.

El mensaje de despedida dejó en evidencia el estrecho vínculo que Anita había forjado con los Robinson y el papel tan significativo que desempeñaba en su núcleo familiar.

“Descendemos a 20.000 pies por minuto”: la alerta del piloto antes de que el Learjet se estrellara en Florida

El secretario de Transporte de Estados Unidos dijo que el avión, un Learjet 60, había despegado de Austin, Texas, y se dirigía a las Bahamas. Las nueve personas a bordo murieron, según el comunicado.

El accidente ocurrió cerca de Cresthaven, un vecindario del condado de Palm Beach que se encuentra a menos de 11 kilómetros de Mar-a-Lago.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

“Esto obviamente es un accidente aéreo cataclísmico”, comentó a periodistas el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cerca del sitio del percance.

“Parecía como un misil cayendo”, agregó el gobernador, quien dijo que no hay informes de que personas en el suelo hubieran resultado heridas.