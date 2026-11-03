Este martes 3 de noviembre, más de 230 millones de ciudadanos estadounidenses habilitados para votar podrán participar en las elecciones de mitad de mandato (midterms), una jornada decisiva para el futuro político de Estados Unidos.

¿Qué se elige en las elecciones intermedias de los Estados Unidos?

Se elegirán los 435 miembros de la Cámara de Representantes, 35 senadores y gobernadores en 36 estados. También se someterán a votación numerosas propuestas estatales y locales.

Las urnas abrieron a las 5:00 a.m., hora de Colombia, en Vermont. En otros estados comenzarán a recibir votantes desde las 6:00 a. m. El cierre será escalonado: los primeros colegios electorales cerrarán a las 6:00 p. m. y los últimos, en Alaska, aproximadamente a la 1:00 a. m. del miércoles, hora colombiana. Los horarios varían según el estado.

Estados Unidos llamó a sus ciudadanos a votar Foto: Getty Images

Está en juego el control del Congreso, actualmente en manos republicanas, y la capacidad del presidente Donald Trump para impulsar su agenda legislativa durante los dos últimos años de su mandato.

Los demócratas buscarán recuperar mayorías en ambas cámaras, mientras los republicanos intentarán conservarlas.

Vea aquí el minuto a minuto:

7:00 a.m: Las cuentas de la elección

Los estadounidenses están llamados a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes (435 curules) y un tercio (35 de 100 escaños) del Senado. Además, deben elegir 36 gobernaciones estatales.

Si los demócratas consiguen al menos cuatro de esos 35 curules en disputa, volverían a controlar todo el Congreso, lo que podría poner en aprietos al republicano Trump, de 80 años y en la recta final de su presidencia.

El 53% de los votantes hispanos se declaran “extremadamente motivados” para acudir a las urnas, un alza apreciable frente al 41% de hace cuatro años, según el centro de estudios Pew.

Trump ganó casi la mitad de esos votos en 2024. Ahora solo el 24% de los votantes de esa importante minoría aprueba su acción de gobierno.

En su última proyección previa al día de las elecciones, la firma de pronósticos Decision Desk HQ preveía que el Senado cambiaría a una mayoría de 52-48 a favor de los demócratas, y que el partido opositor lograría una cómoda ventaja de 241-194 en la Cámara de Representantes.

6:30 a.m: Trump se la juega toda en estas elecciones. Así está el pulso

“Este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida”, declaró Trump en Washington, en un acto para volver a inaugurar la restauración del estanque reflectante, a los pies del monumento a Lincoln.

Trump se la juega toda: así es el pulso por las elecciones de ‘midterm’ en Estados Unidos

En su última proyección previa al día de las elecciones, la firma de pronósticos Decision Desk HQ preveía que el Senado cambiaría a una mayoría de 52-48 a favor de los demócratas, y que el partido opositor lograría una cómoda ventaja de 241-194 en la Cámara de Representantes.

6:00 a.m: Estados Unidos bombardea territorio en Irán en la víspera de las elecciones de ‘midterms’

Washington lanzó este martes ataques limitados contra una isla iraní en el estrecho de Ormuz, según medios estadounidenses.

El hecho se dio horas después de que el presidente Donald Trump elogiara avances diplomáticos con Teherán y a pocas horas de las elecciones de medio mandato (midterms).

Estados Unidos bombardea territorio en Irán en la víspera de las elecciones de ‘midterms’

Los bombardeos, de los que informó primero The Wall Street Journal, impactaron en la isla de Qeshm, donde los medios estatales iraníes reportaron cinco explosiones en rápida sucesión.

05:30 a.m. Corte Suprema rechaza pedido de Trump para obligar a California a apartar 20.000 papeletas de voto

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un recurso del gobierno de Donald Trump que le pedía obligar a California a apartar las papeletas de más de 20.000 votantes, alegando presuntas dudas sobre las nacionalidades de esos electores.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un recurso del gobierno de Donald Trump que le pedía obligar a California a apartar las papeletas de más de 20.000 votantes. Foto: Getty Images

El máximo tribunal denegó la petición en una resolución de una sola frase y sin firma, como suele ocurrir en los casos urgentes que llegan al tribunal. No ofreció ninguna explicación para la decisión.

05:00 a.m. Abren las urnas en la costa este de EE.UU.

Las urnas se abrieron este martes en la costa este de Estados Unidos para unas elecciones de mitad de mandato que podrían trastocar la presidencia de Donald Trump, con los demócratas tratando de hacerse con el control del Congreso y limitar de forma significativa sus poderes ejecutivos.

*Con información de AFP