Las autoridades y los familiares comenzaron a identificar a las nueve personas que murieron el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando un avión privado Learjet 60 se precipitó sobre una vía del condado de Palm Beach, en Florida.

Entre las víctimas se encontraba una familia de Texas, incluidos dos niños pequeños, además de dos amigas, la persona que cuidaba a los menores y los dos pilotos de la aeronave.

Impactante accidente en Florida: avión privado se estrella contra zona residencial; iban nueve personas

¿Quiénes eran los integrantes de la familia que murieron?

La familia Robinson hacia parte del grupo de ocupantes del avión.

Adam Robinson, de 45 años, era un empresario tecnológico que viajaba junto a su esposa, Helen Sharp, de 40 años, y sus dos hijos: Emma, de 4 años, y Charlie, de apenas 2.

La familia tenía vínculos con Texas y Colorado. Robinson era conocido en el sector tecnológico por fundar empresas relacionadas con el comercio electrónico y las herramientas de marketing digital, entre ellas Retention.com.

Helen Sharp también tenía una trayectoria empresarial. Había fundado la firma de relaciones públicas Be Influential y posteriormente se dedicó a un negocio de cerámica.

Los familiares confirmaron sus muertes mediante un comunicado en el que recordaron a la pareja como unos padres dedicados y destacaron el cariño que sentían por sus hijos.

En el mismo mensaje expresaron el dolor por la pérdida de los pequeños, a quienes describieron como la luz de la vida de sus padres.

Fotos de las víctimas del avión que chocó en la Florida. Foto: Imágenes tomadas del New York Post

Las amigas y la niñera que también viajaban

En el avión también se encontraban Rachael Reed y Charmi Fehr, amigas de la familia que compartían el viaje.

Otra de las víctimas fue Anita Maria Cetina, quien estaba a cargo del cuidado de Emma y Charlie.

En el comunicado, los familiares destacaron que Anita no era solamente la persona que cuidaba a los niños, sino que se había convertido en parte de la familia por el cariño y la dedicación con los que acompañaba a los menores.

Sobre Rachael y Charmi, sus allegados resaltaron su alegría, espíritu aventurero y la cercanía que mantenían con sus seres queridos.

Las familias también agradecieron el trabajo de los organismos de emergencia y el acompañamiento de la comunidad de Palm Beach, al tiempo que solicitaron privacidad durante el duelo.

Entre las nueve personas que murieron también se encontraba Nathalia Gadelha Filgueiras, una joven de 20 años que se desempeñaba como copiloto de la aeronave.

Su familia confirmó su identidad. Nathalia había conseguido su licencia de piloto privado cuando tenía apenas 17 años y todavía cursaba sus estudios de secundaria en West Boca Raton Community High School, en Florida.

Desierto de Nevada bajo el agua: Las Vegas registra su segundo octubre más lluvioso y un Halloween pasado por tormentas

Su interés por la aviación comenzó desde muy joven y aprendió a volar con la orientación de su padre, quien también era piloto.

En 2023, medios locales la entrevistaron después de que consiguiera su licencia. En ese momento ya había acumulado 88 horas de vuelo y tenía el propósito de desarrollar una carrera profesional en la aviación.

La joven era de ascendencia brasileña y su familia recordó que volar era una de sus mayores pasiones.

El otro integrante de la tripulación fue identificado como Jeffrey Gregory, de 55 años, quien se desempeñaba como capitán.

La cadena CBS News informó que obtuvo su identidad a través de una fuente con conocimiento directo del caso y de un manifiesto del vuelo.

Gregory había trabajado anteriormente para la compañía de vuelos privados East Coast Jets, entre 2016 y 2017.