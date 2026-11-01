La transcripción difundida recoge las comunicaciones de la tripulación de un Learjet 60 que se accidentó en Florida.

En medio de la emergencia, el piloto informó que la aeronave descendía a 20.000 pies por minuto, antes de advertir que se estrellarían.

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La emergencia quedó registrada en las comunicaciones

Según la transcripción que recoge comunicaciones entre la tripulación y el control de tráfico aéreo, el Learjet volaba a unos 35.000 pies de altura cuando la tripulación informó que enfrentaba turbulencia, formación de hielo y precipitaciones.

Ante esas condiciones, los pilotos solicitaron autorización para ascender otros 2.000 pies.

Sin embargo, la situación cambió rápidamente. Uno de los pilotos reportó que el avión estaba perdiendo altura a una velocidad de 10.000 pies por minuto y lanzó la señal de socorro.

De acuerdo con la transcripción del diálogo sostenido minutos antes del choque, la tripulación advirtió que la aeronave iba a estrellarse contra el suelo.

Piloto: Estamos en una situación de emergencia, descendiendo a 20.000 pies por minuto. November 722 Bravo.

Control aéreo: Delta, recibido. Altitud a tu discreción. Dime qué necesitas.

Piloto: ¡Vamos a estrellarnos contra el suelo! 722 Bravo Delta.

Control aéreo: November 2 Bravo Delta, estoy aquí contigo.

Piloto: Estamos descendiendo a 22.000 pies y virando a 60 grados.

Control aéreo: November 2 Bravo Delta, recibido.

Voz en la cabina: ¡Mira afuera, Jack, mira afuera! ¡J..., se nos acaba el tiempo!

Control aéreo: November 2 Bravo Delta, November 2 Bravo Delta, ¿me recibes? November 2 Bravo Delta, Delta Miami.

Los controladores intentaron mantener la comunicación y ofrecieron asistencia, pero el avión terminó impactando en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach.

Nueve personas murieron en el accidente

El Learjet 60 había salido del aeropuerto de Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino las Bahamas. El accidente ocurrió el domingo 1 de noviembre, alrededor de las 12:50 p. m., hora local.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que las nueve personas que viajaban a bordo murieron.

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló que no había reportes inmediatos de personas fallecidas o heridas en tierra.

Las autoridades evacuaron alrededor de 600 residentes de una comunidad de casas móviles cercana al lugar del impacto, mientras avanzaban las labores de atención y las primeras diligencias.

Aunque las comunicaciones registraron reportes de turbulencia, hielo y precipitaciones antes de la emergencia, estos elementos no permiten establecer qué provocó el accidente.

Imagen del incendio causado luego de quye una avioneta privada colapsara sobre una zona residencial. Foto: Redes sociales

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) lidera la investigación, con apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA).

El objetivo será determinar qué ocurrió durante los últimos momentos del vuelo y por qué la aeronave entró en un descenso tan pronunciado.