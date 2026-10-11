Un vuelo de la aerolínea IndiGo fue desviado este domingo 11 de octubre a Hyderabad, India, después de que una batería portátil se incendiara en el compartimento superior del equipaje de mano.

La aeronave aterrizó sin contratiempos y la compañía organizó otro avión para que los pasajeros pudieran continuar su viaje.

El incidente ocurrió en el vuelo 6E 6115, que cubría la ruta entre Delhi y Chennai.

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El dispositivo que prendió las alarmas

Según informó la aerolínea, se detectó humo procedente de un dispositivo electrónico personal de un pasajero, lo que activó la respuesta de la tripulación de cabina.

De acuerdo con la información publicada por medios indios como The New Indian Express , el dispositivo era una batería portátil o power bank que se encontraba en el compartimento superior destinado al equipaje de mano.

La tripulación intervino y logró controlar la situación. Como medida de seguridad, los pilotos desviaron el avión al Aeropuerto Internacional Rajiv Gandhi, en Hyderabad, donde aterrizó de manera segura.

Tras el aterrizaje, IndiGo dispuso de otra aeronave para trasladar a los viajeros hasta Chennai.

La situación provocó cambios en el itinerario, pero la prioridad fue atender el incidente y garantizar la seguridad a bordo.

¿Por qué se produjo el incendio?

Las baterías de iones de litio, utilizadas en los power banks y en numerosos dispositivos electrónicos, pueden sobrecalentarse y provocar incendios.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advierte que esto puede ocurrir por daños, exceso de temperatura, sobrecarga, cortocircuitos o defectos de fabricación.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) también recomienda que las baterías portátiles no se guarden en los compartimentos superiores del equipaje.

La organización ha advertido sobre los riesgos asociados con estos dispositivos y la importancia de mantenerlos en condiciones que permitan responder rápidamente si presentan fallas

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En un avión, una situación así puede complicarse rápidamente, porque el humo y las llamas obligan a actuar de inmediato.

Por eso, la tripulación está preparada para reaccionar y controlar este tipo de emergencias.