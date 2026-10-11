Antonella Petro reaccionó a fuertes revelaciones de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer, su mamá

Verónica Alcocer, expareja del expresidente Gustavo Petro, quedó envuelta en una controversia tras las declaraciones de Eva Ferrer, quien concedió una entrevista a SEMANA en la que habló sobre presuntas irregularidades ocurridas durante el gobierno anterior.

La publicación que hizo Sofía Petro con Verónica Alcocer tras revelaciones de Eva Ferrer

La española, quien trabajó durante varios años con la exesposa de Gustavo Petro, se refirió a las personas que integraban su entorno cercano, explicando que, de acuerdo con su versión, habrían obtenido ventajas por su cercanía con la entonces primera dama y por la influencia que ejercía en el Ejecutivo.

La exasesora también lanzó señalamientos contra Alcocer, a quien vinculó con una presunta estructura de corrupción. Asimismo, afirmó que algunas personas cercanas a la ex primera dama tendrían relación con una supuesta red dedicada al tráfico de armas y drogas, que, según su relato, habría utilizado aeronaves oficiales para trasladar estos elementos hacia Venezuela.

Tras estas declaraciones que salieron a la luz, Antonella Petro, hija menor de Verónica Alcocer y Gustavo Petro, decidió pronunciarse a través de redes sociales, enviando unas palabras acerca de la polémica.

La joven utilizó su cuenta oficial de Instagram y reaccionó a lo ocurrido alrededor de su mamá, defendiéndola de lo que se decía que hizo durante el gobierno de su padre.

Antonella fue precisa en su mensaje, ubicándolo junto a una fotografía de su infancia, donde Verónica la está alzando cuando era solo una bebé.

“Ni mil calumnias, ni ninguna bala de odio apagarán el brillo que tienes en tu corazón y tu alma”, se lee en el post, donde también agregó un emoji de corazón rojo.

Antonella Petro defendió a Verónica Alcocer Foto: Instagram @anto_petro_alcocer

Por el momento se desconoce el pronunciamiento de la exesposa de Gustavo Petro, quien sigue en el foco mediático por estas revelaciones que hizo Ferrer.

La única que dejó un particular post tras esta polémica fue Sofía Petro, que publicó una imagen junto a su progenitora.