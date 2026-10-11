La publicación que hizo Sofía Petro con Verónica Alcocer tras revelaciones de Eva Ferrer

Verónica Alcocer quedó en el centro de una grave polémica, luego de que Eva Ferrer concediera una entrevista a SEMANA, donde destapó situaciones delicadas que se dieron durante el gobierno Petro.

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La exasesora Ferrer entregó detalles sobre el círculo cercano a Verónica Alcocer, con quien mantuvo una relación profesional durante varios años. En la entrevista, se refirió a las personas de ese entorno como “los verónicos”, en alusión a quienes, según su relato, habrían obtenido beneficios por su cercanía con la primera dama y su influencia durante el gobierno del líder de la oposición.

Entre los nombres que mencionó se encuentran Andrés Gamero, Manuel Grau y Xavier Vendrell, señalados como parte de ese grupo cercano a Alcocer.

Según las declaraciones de la mujer española, la expareja sentimental del expresidente Gustavo Petro estaría al frente de una presunta estructura de corrupción. Además, aseguró que personas de su entorno tendrían vínculos con una supuesta red de tráfico de armas y drogas que habría utilizado aeronaves oficiales para transportar estos elementos hacia Venezuela.

Tras estas palabras que salieron a la luz en SEMANA, las miradas se posaron en Sofía Petro, quien apareció en redes sociales con un inesperado post en el que se le veía en compañía de Verónica Alcocer.

La joven posó en compañía de su mamá, luciendo bastante tranquilas en lo que parece una sala. La politóloga lleva un esqueleto negro, mientras que la exesposa de Petro luce uno en tono blanco.

Esta fotografía salió a la luz luego de que Eva Ferrer diera esta entrevista y señalara a Verónica Alcocer por sus acciones años atrás en el gobierno saliente.

“Sí, sigan creyendo”, escribió la joven en el post, donde no entró en más detalles acerca de lo que hacía referencia.

Sofía Petro y Verónica Alcocer Foto: Instagram @sofiapetroa

Por el momento no ha habido pronunciamiento oficial de Alcocer o su hija.