Viajes a Venezuela, pelea por dinero y control sobre entidades: el rol de Mario Fernández y Agmeth Escaf en el círculo de Verónica Alcocer, según Eva Ferrer

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, detalló en entrevista con SEMANA el rol de Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, y el senador Agmeth Escaf dentro del círculo cercano de la exprimera dama.

De acuerdo con Ferrer, ambos son “corruptos”, tuvieron que ver en varias gestiones y hasta ejercían control sobre entidades durante el gobierno de Gustavo Petro.

En principio, la catalana relaciona a Fernández Alcocer y a Escaf en los viajes de la exprimera dama a Venezuela, en los cuales habría habido transporte de droga y altas sumas de dinero. Detalla que, según el empresario catalán Manel Grau, se llevaron 2,5 millones de dólares del país vecino en el viaje de regreso del 31 de enero de 2023.

“Está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (Mario Fernández Alcocer), está involucrado Agmeth (Escaf). Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: “Esto se tiene que hacer público”. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares", dijo Ferrer.

Y ese dinero fue utilizado, según la colomboespañola, para financiar la campaña a la Gobernación de Sucre de Fernández Alcocer en 2023. Hasta dijo que hubo una pelea entre Escaf y la exesposa de Petro por dineros.

“A partir de ahí, sé que hay más movimientos de dinero que vienen de Venezuela para Colombia. De hecho, sé que Agmeth y Verónica se enfadan por un tema de dineros”, expresó, incluso asegurando que “Agmeth le roba a Verónica”.

Según Ferrer, tanto Fernández Alcocer como Escaf se relacionaban directamente con Carolina Plata, presunta testaferro de Alcocer y mano derecha.

Y dice la catalana que tenían poder suficiente para “sacar” a la primera directora del ICBF, Concha Baracaldo.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas

“Se apoderan del ICBF. Hacen sacar a esta señora. Acaban sacando también a la subdirectora del Dapre, que termina siendo Luz Karime (Fernández), que luego acaba siendo la consejera de Reconciliación. Esa es la ficha de Mario (Fernández Alcocer). Se meten en ProColombia. Carmen Caballero sufre un acoso constante de Mario Fernández Alcocer, de Agmeth y de Manel”, contó Ferrer.

El círculo de Alcocer, según Ferrer, controlaba nueve entidades: “ProColombia, el Instituto de Bienestar Familiar, la subdirección del Dapre, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la ANI, el Fondo de Adaptación y el Icetex”. Aquí, con presuntos intereses en emergencias y en la UNGRD, también mandarían Fernández Alcocer y Escaf, sobre quienes la catalana también le advirtió al expresidente Petro a través de sus conversaciones por la red LINE.