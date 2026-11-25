El expresidente Gustavo Petro lleva años queriendo vender una narrativa del Palacio de Justicia que exime de responsabilidad al M-19, grupo al que él perteneció y que fue el que ejecutó la toma que terminó con cerca de 100 personas muertas, entre ellos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y más de una decena de desaparecidos.

Petro compara la toma del Palacio de Justicia por el M-19 con el secuestro masivo en el que todos salieron vivos del Éxito

Ahora, desde su cuenta de X, el exmandatario quiso comparar el exitoso rescate de los secuestrados en el Éxito de Cartagena con ese suceso histórico.

“De nuevo como en 1985 hacen pasar los rehenes muertos como los partícipes de la toma del supermercado en Cartagena. Se evidencia a leguas, los extranjeros son mercenarios, quizás extranjeros, y el muerto un ciudadano de Cartagena de cuya muerte se esconde el responsable”, dijo el exmandatario.

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Petro compartió la historia de Indira Lambis, una mujer que aseguró que su esposo había ido al Éxito, pero no aparecía entre los liberados.

“Mi esposo se llama Jailer Humberto Muñetón Zapata. Nuestra rutina es que él a veces sale a buscar cosas para el desayuno. Él es paisa; a él le gustan mucho los buñuelos. Yo me quedé alistando para irme a la oficina. Entonces, él me dijo, a las 8:12, recibí el último mensaje donde me dice que él va a entrar al Éxito y que listo, que ya va al Éxito y me viene a buscar para llevarme a la oficina. Yo, al ver que se estaba demorando, le escribí, no le llegaban los mensajes, empecé a timbrar, no contestaba las llamadas”, narró ella. Con el tiempo se reveló que se trató del hombre abatido en la operación de rescate.

El exmandatario ha publicado ya tres mensajes sobre lo ocurrido en Cartagena. En ninguno de estos ha rechazado el acto vandálico ni ha reconocido el éxito de la operación de rescate que, tras más de 20 horas, logró devolver ilesos a todos los retenidos.

“Ni parecen ladrones, ni miembros del narcotráfico. Importante una vigilancia sobre el proceso penal que se debe seguir”, dijo en una de las publicaciones.

Ni parecen ladrones, ni miembros del narcotrafico. Importante una vigilancia sobre el proceso penal que se debe seguir. https://t.co/ZImZrY3IK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 25, 2026

En otro trino, el expresidente se refirió al operativo con un duro calificativo: “Mercenarios. El turismo de Cartagena ha quedado herido como el de Santa Marta”.

Mercenarios. El turismo de Cartagena ha quedado herido como el de Santa Marta https://t.co/Rbnu6Mgb5d — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 25, 2026

El operativo, en el que, según las versiones oficiales, todos los rehenes han salido ilesos, fue calificado como “impecable” por el presidente Abelardo De La Espriella, quien estuvo en el lugar de los hechos y lideró de manera directa las acciones de la fuerza pública que resultaron en la liberación de los últimos 20 secuestrados en la madrugada de este miércoles.