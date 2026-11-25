Alfredo Mondragón, representante a la Cámara del Pacto Histórico, fue sancionado y expulsado de la sesión de este 25 de noviembre por malos tratos. La decisión fue adoptada por los integrantes de la mesa directiva.

La polémica inició cuando Mondragón se desvió de la discusión sobre la adición presupuestal y se enfocó en cuestionar a Catherine Juvinao. Aunque se le llamó la atención, su reaccionó causó molestia entre los parlamentarios.

Ante el desorden y los gritos, el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, le aseguró al movimiento de izquierda que bloquearía sus intervenciones. Frente a eso, la algarabía se multiplicó.

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El representante Octavio Cardona, con un tono de voz alto, le exigió respeto a Mondragón: “Mondragón, respete que usted habló. Mondragón se cree de mejor familia, y así no es. Él cree que porque grita más y hace más escándalo hay que quedarse callado”.

Cardona le planteó a la mesa directiva considerar una sanción y así se hizo.

Barguil pidió leer el artículo 73 de la ley quinta, que establece lo siguiente: “Sanciones por irrespeto al congresista que faltare al respeto debido a la corporación, o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros, le será impuesta por el presidente, según la gravedad de la falta, alguna de las sanciones siguientes”.

Y se enumeraron: llamamiento al orden; declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debido; suspensión en el ejercicio de la palabra; suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión; y suspensión del derecho a intervenir en los debates de la corporación por más de un día y hasta por un mes, previo concepto favorable de la mesa directiva.

Mientras se analizaba el panorama, el congresista del Pacto Histórico gritó y protestó en el capitolio.

Nicolás Barguil comunicó la decisión: “El representante Mondragón queda suspendido por la sesión del día de hoy”.

La determinación fue celebrada por Catherine Juvinao: “Qué lindo 25 de noviembre. Alfredo Mondragón intentó, como siempre, injuriarme y calumniarme, pero le salió al revés. Por no leer, por no saber de lo que habla y por violento, la mesa directiva lo suspendió de la sesión. Váyase con sus ofensas a otra parte y deje el show. Vago”.