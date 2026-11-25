El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, le envió un mensaje a todas las ramas del poder público y las cabezas detrás de los entes de control de Colombia, para que mantengan una colaboración armónica que respete la institucionalidad en el país.

Su mensaje se dio en medio de la conmemoración de los 100 del Capitolio Nacional, la sede principal del Congreso de la República - donde opera el Senado y la Cámara de Representantes, ubicada en el costado sur de la Plaza de Bolívar, uno de los sitios más emblemáticos del centro histórico de Bogotá.

En medio de ese evento, Eljach manifestó: “Fiel al mandato constitucional que me ordena defender el orden jurídico, convocó a los líderes de las tres ramas del poder público, a los jefes de los órganos autónomos e independientes a converger con decisión en la colaboración armónica que exigen los fines del estado social de derecho”.

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Este homenaje al Capitolio se vive en un momento difícil para el país por la lluvia de actos terroristas de los últimos días y la escalada de violencia que se ha venido registrando en diferentes regiones del país. Por eso, algunos congresistas manifestaron que se debe cuidar la institucionalidad.

Por su parte, el procurador Eljach también consideró: “Colombia necesita hoy un mínimo de consensos, un marco de coincidencias profundas o, como lo dijo Álvaro Gómez y yo lo repito sin recato, un acuerdo sobre lo fundamental. El nombre es lo de menos, lo que importa es que concurramos en un mismo eje de voluntades para sacar adelante al país”.

El acto que celebra un siglo de vida institucional y arquitectónica del Capitolio Nacional contó con la participación del procurador general, como del presidente del Senado, Honorio Henríquez; el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil; el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, entre otros invitados.

Eljach también destacó que el valor histórico y democrático de esa edificación, ubicada en el centro de Bogotá, representa la autonomía del Congreso y la separación de poderes. Sin embargo, su convocatoria busca fortalecer al Estado colombiano con la colaboración armónica entre todas las entidades.