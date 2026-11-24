En un oficio firmado el pasado 20 de noviembre, titulado “Reiteración y requerimiento”, la Procuraduría Delegada N.° 2 para la Vigilancia de la Función Pública le dio cinco días al director de la Aeronáutica Civil, Arnaud Penent d’Izarn, para que entregue los reportes completos de los informes técnicos que hubo por la contingencia del 4 de noviembre del año en curso en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

Ese día, uno de los aeropuertos más importantes de la región sufrió una grave falla técnica en el sistema de visualización y control de tráfico aéreo que se extendió en el tiempo, provocando retrasos, desbordajes y cancelaciones de vuelos que generaron afectaciones en el país.

Jalón de orejas de la Procuraduría a la Aerocivil por equipos obsoletos y promesas aplazadas

Después de esa situación, la Procuraduría citó para el 9 de noviembre de este año a las 2:00 p.m., a una mesa técnica con asistencia del director y del equipo de la Aerocivil, con el objetivo de exigir respuestas y soportes sobre las fallas que se presentaron en el sistema de navegación y control de tráfico aéreo registradas ese día.

La Aerocivil se comprometió en ese espacio a entregar informes históricos de mantenimiento, el contrato original del fabricante INDRA, los soportes de las actualizaciones del sistema, los informes de las advertencias previas sobre la obsolescencia del sistema y la documentación técnica derivada de la investigación realizada el pasado, entre otros documentos.

Sin embargo, la Procuraduría confirmó que once días después de esa mesa: “Pese al compromiso adquirido y a la relevancia de la información solicitada, a la fecha no se ha materializado la entrega integral de la documentación técnica comprometida, situación que genera preocupación para este órgano de control”.

La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Pública alertó que esas circunstancias impiden contar con elementos objetivos para verificar las condiciones reales del funcionamiento del sistema, los antecedentes de las situaciones reportadas y las medidas que ha tomado la Aerocivil para gestionar los riesgos identificados.

Por eso, el órgano de control le dio un plazo de cinco días a la Aeronáutica Civil para que entregue la documentación completa y advirtió que si hay algún tipo de dilación o falta de soportes, las peticiones de información podrían terminar en una compulsa de copias para evaluar responsabilidades disciplinarias.

El procurador delegado de ese despacho también le solicitó a la Aerocivil que, en el caso de que la información o documentación requerida tenga reserva legal, se debe indicar las disposiciones normativas que sustentan esa circunstancia.