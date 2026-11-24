En la entrevista exclusiva que Eva Ferrer, exasesora del gobierno de Gustavo Petro, entregó a Vicky Dávila en SEMANA, advirtió que los aviones de la Fuerza Pública fueron usados por la entonces primera dama, Verónica Alcocer, aparentemente para llevar sustancias ilícitas hasta Venezuela.

Verónica Alcocer responde a publicaciones que demuestran su estrecho vínculo con los catalanes y Eva Ferrer

En esa declaración, Ferrer aseguró que las versiones relataban la forma en que Verónica Alcocer supuestamente se desplazaba hasta Venezuela en aviones que estaban al servicio de la Presidencia de la República y regresaba con maletas cargadas de dólares en efectivo; esas revelaciones se convirtieron en una investigación en la Fiscalía.

“Cada vez que yo le decía… Mira, no sé quién. Es como… Uf. Dice que la manera de vivir y de gastar de esta gente es obscena. Es de un dinero fácil y rápido. De ellos qué he sabido… que viven de lujo, que pagan facturas…”, dijo Ferrer en una diligencia de declaración que rindió en la Fiscalía.

El ente acusador confirmó que, como parte de las indagaciones preliminares que se adelantan, se ordenaron inspecciones judiciales a diferentes entidades del Estado, como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la propia Presidencia de la República, para recaudar los elementos de prueba que sustenten lo dicho por la excontratista del gobierno Petro.

“Para aclarar sus inquietudes, les cuento que una fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico citó a la exconsejera presidencial Eva Ferrer Galcerán a diligencia de declaración jurada como parte de una indagación que se sigue por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, entre otros”, señaló la Fiscalía.

Eva Ferrer. Foto: Suministrada a Semana

Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia adelantan todas las indagaciones que resultaron luego de las declaraciones de Eva Ferrer en la entrevista con SEMANA.

Algunas líneas de investigación se fijaron en otras direcciones del ente acusador, como en este caso el narcotráfico, con el propósito de establecer la veracidad de esas declaraciones.