El presidente Abelardo De La Espriella viajó en la mañana de este martes a Villavicencio para hacerle frente al atentado terrorista que sufrió la Gobernación del Meta a las 9:24 de la noche el lunes 23 de noviembre tras la explosión de un carro bomba.

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SEMANA conoció que, aunque el atentado dejó más de 20 heridos, en el momento de la explosión, la sede de la Gobernación solo era ocupada por los celadores.

Los guardas de seguridad llevaron la peor parte del impacto y los organismos de socorro que atendieron la situación lograron llevarlos rápidamente al Hospital Departamental de Villavicencio, donde los profesionales médicos lograron salvar su vida.

Consecuentemente, la esposa de uno de estos trabajadores se mostró conmocionada en la mañana de este lunes y SEMANA conoció un video en el que se ve al presidente abrazándola y mostrándole su apoyo en este difícil momento.

Momento exacto en el que el presidente abraza a la esposa del celador

“Todo va a salir bien”, le dijo De La Espriella a la mujer mientras ella permanecía entre lágrimas, evidentemente preocupada por la salud de su esposo.

Además, el jefe de Estado le brindó su apoyo y se comprometió a ayudarle “con todo lo que necesiten”, luego de recibir un parte médico en el que hacía presencia el mandatario acompañando a la mujer. Luego, el presidente la abrazó.

A continuación, el video del momento exacto:

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En su atención a la emergencia, De La Espriella anunció $ 15.000 millones para la reconstrucción de Villavicencio para este atentado terrorista.

Luego del impacto, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, citó a un Consejo de Seguridad Extraordinario tras haber hecho presencia en el lugar de la emergencia. Posteriormente, anunciaron que este atentado se le atribuye preliminarmente al frente 39 Arcesio Niño de las disidencias de Iván Mordisco.

Tanto el presidente como la gobernadora han asegurado que estos ataques son realizados en retaliación a la arremetida oficial que ha liderado la Fuerza Pública en contra de las bandas criminales que se fortalecieron los últimos cuatro años con la fallida paz total de Petro.