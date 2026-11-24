Momentos de pánico se vivieron en Villavicencio, Meta, tras un atentado ocurrido en horas de la noche del 23 de noviembre en la Plaza Los Fundadores, en la esquina de la Catedral y la calle de las Talabarterías.

En imágenes: drones captaron desde el aire la devastación en Villavicencio tras ataque terrorista que dejó 23 heridos

Tras este hecho, han comenzado a circular varios videos e imágenes en redes sociales sobre la gravedad de la explosión registrada en el territorio, en los que se ve un enorme cráter en el lugar y varias edificaciones cercanas afectadas.

Asimismo, también se ha comenzado a viralizar un video en el que se ven unos supuestos cilindros bomba que muchos usuarios están vinculando con el carro bomba que estalló en Villavicencio. De acuerdo con la información preliminar, los objetos supuestamente estarían marcados con referencias a las Farc.

De acuerdo con las imágenes, en uno de los cilindros estaría escrita la frase “500 kg de revolución”, mientras que en el otro se vería “Farc-EP presente”.

Atentado terrorista en Villavicencio, Meta. Foto: Suministrado a SEMANA.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado si estos dos objetos están vinculados con la reciente explosión cercana a la Gobernación del Meta. Por lo que se espera que, con el paso de las horas, se entregue nueva información sobre dicho material y su nexo con los recientes hechos.

Según el primer balance de la Policía Nacional, se han identificado 23 personas heridas por el hecho, pero ninguna presenta lesiones de gravedad.

Por otro lado, la explosión ha despertado la reacción de diferentes sectores. Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, desaprobó esta situación. La mandataria departamental condenó el ataque y aseguró que se trata de un hecho criminal que atenta contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de los habitantes del departamento.

🔴 #Colombia I Momentos después de la explosión del carrobomba cerca de la sede de la Gobernación de Meta, en la ciudad de Villavicencio, empezó a circular por redes sociales un video, en el que se observan dos cilindros-bomba presuntamente firmados por las Farc. 👀 Según la imagen, uno de los cilindros tenía la inscripción manuscrita “Farc-EP presente”, mientras que en el otro se lee “500 kg de revolución”. La Inteligencia Militar está analizando la grabación, para confirmar si en realidad está asociada al atentado perpetrado a las 9:30 p.m. de este lunes, que de momento deja 23 personas heridas, 85 bienes inmuebles destruidos y daños millonarios que todavía no han sido cuantificados. 🔗📱 Lea aquí la nota completa ➡️ https://t.co/dKhQ5hEZmI 📷: Captura de video. — El Colombiano (@elcolombiano) November 24, 2026

Además, manifestó que las autoridades trabajarán para identificar a quienes planearon y ejecutaron el atentado, con el propósito de perseguirlos y llevarlos ante la justicia.

“No puede haber impunidad. Como gobernadora, actuaré con toda la autoridad, firmeza y determinación que exige la defensa de nuestra gente y del Estado. No conseguirán doblegarnos”, expresó Cortés.

La gobernadora también señaló que su prioridad es garantizar la protección de los funcionarios y de todas las personas que se encontraban en el sector al momento de la detonación. Por esta razón, indicó que se adelantan labores de verificación de los daños y coordinación con los organismos de socorro, la Policía y las Fuerzas Militares.

Antonio Medina, principal sospechoso del atentado a la Gobernación del Meta, fue firmante del Acuerdo de Paz

Por su parte, el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, rechazó lo ocurrido y pidió al Gobierno nacional respaldo y acompañamiento de la Fuerza Pública para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de los habitantes.

De la misma forma, las autoridades han anunciado una recompensa de hasta 150 millones de pesos para las personas que tengan información que permita esclarecer lo ocurrido.