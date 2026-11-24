Autoridades de Villavicencio adoptaron nuevas medidas para reforzar la seguridad y prevenir posibles hechos terroristas tras el ataque a la Gobernación del Meta registrado en la noche del lunes.

A través de un nuevo decreto, la Alcaldía estableció varias prohibiciones temporales que afectan el uso de dispositivos aéreos y el transporte de determinados materiales en la ciudad.

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¿Qué prohibiciones estableció la Alcaldía de Villavicencio?

La Administración municipal tomó estas determinaciones como parte de las acciones preventivas frente a la situación de orden público que atraviesa la capital del Meta.

Entre las principales restricciones se encuentra la prohibición del uso de drones en la ciudad durante el horario establecido.

La medida busca evitar la utilización de estos dispositivos para actividades que puedan comprometer la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, quedó restringido el transporte de recipientes con líquidos inflamables, así como la movilización de escombros y desechos en determinados vehículos.

Estas disposiciones buscan limitar el movimiento de elementos que podrían representar un riesgo en medio de las condiciones de seguridad actuales.

Así quedó la calle de las Talabarterías en Villavicencio tras el atentado de anoche. Por el momento reportan 23 heridos. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/F2nLJtytqO — Revista Semana (@RevistaSemana) November 24, 2026

¿Hasta qué hora estarán vigentes las medidas?

Las restricciones establecidas por la Alcaldía tendrán vigencia hasta las 4:00 p. m. de este martes 24 de noviembre.

Durante ese periodo, las autoridades estarán encargadas de verificar el cumplimiento de las disposiciones y adelantar los controles correspondientes.

La Administración municipal busca reducir los riesgos y evitar situaciones que puedan afectar la tranquilidad de los habitantes de Villavicencio.

Alcaldía de Villavicencio toma varias determinaciones para evitar posibles ataques terroristas. Foto: Decreto Alcaldía Villavicencio

Las nuevas determinaciones se conocen después del atentado con explosivos registrado frente a la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio, un hecho que dejó 23 personas heridas y daños materiales.

El ataque generó preocupación entre los habitantes y llevó a las autoridades a reforzar las acciones de prevención y vigilancia en la capital del departamento.

Por ahora, la Alcaldía mantiene las restricciones hasta la hora señalada en el decreto, mientras las autoridades continúan con las acciones para preservar el orden público.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, explicó en entrevista con Semana que los recientes ataques serían una reacción de grupos armados ante la presión de las autoridades y los resultados de la política de seguridad del Gobierno.

Atentado a la Gobernación del Meta en Villavicencio Foto: SEMANA

Señaló también que existe un respaldo institucional a la Fuerza Pública y destacó los operativos militares adelantados contra estructuras criminales, entre ellas las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco.