Se siguen conociendo voces de rechazo al atentado terrorista que se registró en horas de la noche del lunes en el centro de Villavicencio, en el departamento del Meta.

Gobernadora del Meta habla en SEMANA, tras atentado: “Es una retaliación. Los delincuentes sienten el acorralamiento del Gobierno”

Fue el caso del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien se pronunció por medio de su cuenta personal de X: “Rechazo con firmeza el cobarde atentado terrorista contra la Gobernación del Meta”.

“Toda mi solidaridad con los heridos, sus familias y el pueblo llanero. En el gobierno del Presidente @ABDELAESPRIELLA no habrá impunidad. No vamos a retroceder”, recalcó el alto funcionario del Gobierno nacional.

A su turno, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, expresó: “¡MISERABLES Y COBARDES! Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terrorista perpetrado en Villavicencio”.

“A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune”, indicó en el mensaje que publicó en sus redes sociales.

Y agregó: “Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja”.

Gustavo Petro no ha trinado ni un mensaje de rechazo por el atentado a la Gobernación del Meta

“No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder. ¡Toda mi solidaridad con Villavicencio y el pueblo del Meta! Mi corazón está con ustedes”, recalcó el mandatario colombiano.

Finalmente, en un primer mensaje manifestó De La Espriella: “Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”.

“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO”, dijo.

Y concluyó: “Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública”.