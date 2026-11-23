El ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió a las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos sobre Abelardo De La Espriella con motivo de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz.

Santos, en entrevista con El Espectador, hizo un balance de la implementación del proceso y reprochó conductas del actual mandatario: “Eso de pasearse por los cadáveres es quitarle dignidad al jefe de Estado”.

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Cancino tomó la vocería del Gobierno nacional para reprochar las palabras que emitió el exmandatario, quien no tiene una relación cercana con el Ejecutivo; como se recordará, no fue invitado a la posesión el 7 de agosto.

El alto funcionario le empezó diciendo: “La dignidad de la Presidencia se perdió cuando se desconoció la voz del pueblo que dijo no. Se desconoció cuando, en lugar de combatir a los criminales, se les ofreció impunidad”.

Cancino reprochó que no hubo paz completa ni una indemnización a las víctimas: “Se desconoció cuando se le prometió al país el fin de las Farc, y hoy vemos cómo lejos de desaparecer por completo, sus disidencias se multiplicaron”.

Para el ministro, las disidencias se convirtieron en franquicias criminales que se disputan territorios, rutas del narcotráfico y el control de las poblaciones, tal como lo ha documentado SEMANA en diferentes rincones del país.

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Cancino continuó manifestando: “Se ha seguido desconociendo cuando, bajo el discurso de la paz, se ha permitido que organizaciones narcocriminales consoliden su presencia en regiones donde los ciudadanos siguen sometidos”.

El funcionario agregó que la dignidad presidencial no se defiende con discursos ni premios internacionales: “Se defiende protegiendo a los colombianos, respetando la voluntad popular y haciendo cumplir la Constitución y las leyes”.

Iván Cancino, ministro de Justicia. Foto: SEMANA

Defendiendo la gestión de Abelardo De La Espriella, Cancino concluyó que usar las armas para combatir a los ilegales no es indigno, es cumplir la norma: “Lo indigno sería tener la capacidad de defender a los colombianos y renunciar a hacerlo”.