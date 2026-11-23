El expresidente Álvaro Uribe confirmó este lunes que habló con el presidente Abelardo De La Espriella sobre unos rumores que apuntan a que, supuestamente, Paloma Valencia, como candidata presidencial, se había enterado previamente del atentado contra Miguel Uribe Turbay y no había alertado. Valencia descartó tajantemente este comentario.

“Me ha expresado el Presidente de la República que nada tiene que ver con el infundio contra la doctora Paloma Valencia”, precisó Uribe desde su cuenta oficial de X.

Y siguió: “Le agradezco al presidente, pero sé que él no lo haría. Tiene sincera indignación con el tema. Ruego defender la reputación de Paloma, que no la pongan en el expediente histórico del magnicidio. Ruego no hacer vinculación de funcionarios del Gobierno con esta dolorosa calumnia”.

Uribe habló minutos después de que el propio De La Espriella aclarara el tema a través de sus redes sociales.

Paloma Valencia, excandidata presidencial. Foto: Foto del video publicado por Paloma Valencia

“El país no está para discusiones menores y sin sustento. Así como nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas, tampoco es posible que se piense que Carlos Suárez esté en pequeños complots sin ningún sentido”, afirmó el jefe de Estado.

Y pidió “preocuparnos por lo importante y ocupémonos de los asuntos fundamentales de Colombia”.

El nombre de Paloma Valencia apareció en el fuerte rumor luego de que María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe Turbay, le confesara a la presidenta de SEMANA, Vicky Dávila, que un exfuncionario “le hizo una advertencia a un miembro del Congreso y le dijo: ‘Va a haber un atentado contra Miguel Uribe y contra usted (en referencia al miembro del Congreso)’. Solo que eso se desestimó en ese momento”.

María Claudia Tarazona. Bogotá Noviembre 19 de2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

Tras estas revelaciones, en redes sociales empezaron a circular versiones que señalan a Paloma Valencia de haber tenido información sobre el atentado contra el líder político y que decidió no compartirla.

La exsenadora desmintió de manera categórica estas versiones a través de una declaración pública, calificando estos señalamientos como “absolutamente falsos”, “irresponsables” y “casi que delictivos”, enfatizando que nunca ha tenido información sobre atentados contra otros ciudadanos.

Según dijo Valencia, la única información que recibió estaba relacionada con un plan de atentado en su contra el 21 de abril de 2021, en plena época electoral, a través de un mensaje de texto enviado a su teléfono celular.

Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA

En el texto, que la senadora leyó textualmente en un video que divulgó a través de sus redes sociales, se le advertía que Marcos Calarcá estaba organizando a ocho bandidos denominados “comandos” para atentar contra ella, bajo una orden que supuestamente habría salido del propio Senado.

Valencia señaló que, una vez perpetrado el atentado contra Miguel Uribe y tras registrarse las primeras capturas en Caquetá, relacionó los hechos. Aseguró que, con el fin de aportar a la investigación, entregó dicha información a la Fiscalía General y a María Claudia Tarazona para que se evaluara la utilidad de la fuente para esclarecer el caso.

El Centro Democrático, el partido al que pertenece Paloma Valencia, respaldó a la excandidata presidencial.