María Claudia Tarazona rompió el silencio en una conversación con la periodista Vicky Dávila para SEMANA, tras más de un año del magnicidio de su esposo, el exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Yo sé quién ordenó matar a Miguel Uribe Turbay”: María Claudia Tarazona le hace graves revelaciones a Vicky Dávila

Durante la conversación expuso graves señalamientos que involucran a altas figuras de la política nacional, entre ellas a Gustavo Petro, y reveló un episodio por primera vez relacionado con el exministro Armando Benedetti.

Tarazona le hizo una revelación a Vicky Dávila en medio de la entrevista, en la cual relató que el exfuncionario le advirtió a un congresista que esa persona o Miguel Uribe Turbay estaban en el blanco de un atentado.

“Es una información que me dan, no se la he entregado a la Fiscalía, no la puedo corroborar, porque no depende de mí. Me la dio una fuente. Y es que Benedetti hizo una advertencia de que a Miguel lo iban a matar”, señaló.

Tarazona insistió en que el exfuncionario “le hizo una advertencia a un miembro del Congreso y le dijo: ‘Va a haber un atentado contra Miguel Uribe y contra usted (en referencia al miembro del Congreso)’. Solo que eso se desestimó en ese momento”.

Tras estas revelaciones, en redes sociales empezaron a circular versiones que señalan a la excandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia de haber tenido información sobre el atentado contra el líder político y que decidió no compartirla.

La exsenadora desmintió de manera categórica estas versiones a través de una declaración pública, calificando estos señalamientos como “absolutamente falsos”, “irresponsables” y “casi que delictivos”, enfatizando que nunca ha tenido información sobre atentados contra otros ciudadanos.

Según explicó la excongresista, la única información que recibió estaba relacionada con un plan de atentado en su contra. La advertencia le llegó el 21 de abril de 2021, en plena época electoral, a través de un mensaje de texto enviado a su teléfono celular.

En el texto, que la senadora leyó textualmente, se le advertía que Marcos Calarcá estaba organizando a ocho bandidos denominados “comandos” para atentar contra ella, bajo una orden que supuestamente habría salido del propio Senado.

Aunque el remitente del mensaje manifestó su aprecio por ella, por la “doctora Paola” y por el “doctor Miguel Uribe” pidiéndoles extremar medidas de seguridad, el mensaje dejaba claro que el objetivo del ataque era Valencia.

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Valencia señaló que una vez perpetrado el atentado contra Miguel Uribe y tras registrarse las primeras capturas en Caquetá, Valencia relacionó los hechos. aseguró que, con el fin de aportar a la investigación, entregó dicha información a la Fiscalía General y a María Claudia Tarazona para que se evaluara la utilidad de la fuente para esclarecer el caso.

Valencia también desmintió los rumores que señalan que el ministro Benedetti le advirtió sobre el atentado a Uribe. Aclaró que la llamada de Benedetti tuvo como único fin alertarla sobre un atentado contra ella misma.

Finalmente, la senadora reiteró que toda la información de seguridad que ha recibido a lo largo de su carrera ha sido tramitada ante la Policía Nacional y su esquema de seguridad, reafirmando su determinación de seguir trabajando por el país.

Desde el Centro Democrático también rechazaron cualquier intento de responsabilizar a la exsenadora y excandidata presidencial con una supuesta omisión de información relacionada con el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

“Paloma Valencia ha sido enfática en señalar que nunca recibió información sobre un atentado contra Miguel Uribe ni contra otras personas. Por el contrario, recibió advertencias sobre amenazas en su contra y, tras el atentado contra Miguel, puso esa información en conocimiento de la Fiscalía. Las balas también iban dirigidas contra Paloma Valencia. Pretender desconocer las denuncias y advertencias realizadas oportunamente por el Partido es faltar a la verdad”, señaló el Centro Democrático.