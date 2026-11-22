En los chats que Eva Ferrer suministró a la Fiscalía General de la Nación está un archivo en el que se muestra que, durante el período de Gustavo Petro en la Presidencia, Verónica Alcocer, junto a su círculo cercano, frecuentaba la casa del polémico empresario catalán Manel Grau.

Se trata de una conversación llamada ‘amigo secreto’, en la que se organizó un encuentro en la casa del empresario, ubicada en el norte de Bogotá. El grupo de WhatsApp estaba conformado por Ferrer; Carmen Caballero, entonces presidenta de ProColombia; Carolina Plata, exasesora y amiga íntima de la ex primera dama; Agmeth Escaf, entonces representante a la Cámara y hoy senador; Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica; Fady Flórez, y el fotógrafo de Mauricio Vélez.

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La reunión se llevó a cabo el 16 de diciembre, a las 8 de la noche, en el apartamento del catalán. Cada uno de los asistentes debía llevar un regalo, que iba desde ropa y perfumes hasta artículos de lujo, tal como prueban imágenes de una de las asistentes con una caja de la tienda francesa Hermès.

A Alcocer le tocó llevar un regalo para Escaf, a quien Eva Ferrer acusó de ser un corrupto y presunto emisario de la ex primera dama.

Agmeth Escaf en el 'amigo secreto' de Verónica Alcocer. Foto: SEMANA

Pese a que ahora se le ve a Escaf en casa de Grau, tras las revelaciones de Ferrer, el ahora senador aseguró en entrevista con Caracol Radio que solo conoció a Grau por su relación cercana con Alcocer: “Nunca he hecho negocios con nadie, nunca me he sentado con nadie”.

El círculo de Verónica Alcocer celebró el ‘amigo secreto’ en casa de Manel Grau. En la lista de invitados figuraban Agmeth Escaf y otras fichas a las que Eva Ferrer señaló por presuntos hechos de corrupción. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/FS19NlNGCT — Revista Semana (@RevistaSemana) November 22, 2026

También se ve en imágenes a Mario Fernández Alcocer, diputado de Sucre y a quien Ferrer también acusó de presuntos actos de corrupción y de recibir los supuestos recursos provenientes de Venezuela para financiar su campaña a la gobernación de su departamento.

Mario Fernández Alcocer en la fiesta del 'amigo secreto'. Foto: SEMANA

Cabe resaltar que Ferrer alertó a Petro, a través de su chat con él en LINE, sobre las supuestas andanzas de Fernández Alcocer y Escaf.

Petro respondió a las advertencias: “Con cuidado. Creo que es gente corrupta”. A lo que Ferrer contesta: “Yo sé que es gente corrupta”.

También sale en imágenes Carolina Plata, a quien Ferrer acusó de ser testaferro de Alcocer, junto a su esposo Danilo Romero.

Verónica Alcocer y Carolina Plata. Foto: SEMANA

“Ahí se van de compras, bolso de Chanel. ¿Y entonces cómo se paga todo eso? Con la tarjeta de Carolina Plata. Yo sé que Danilo Romero, el marido de Carolina Plata, en 2024 va a Casa de Nariño a enseñarle las cuentas de Verónica, de cómo están sus cuentas, y se había gastado más de un millón y medio en ese año y medio. Euros o dólares, al final es más o menos lo mismo, ¿no?“, dijo Ferrer a SEMANA.

Eva Ferrer en la fiesta del 'amigo secreto'. Foto: SEMANA

Además, prueba la confianza y el rol de Ferrer dentro del círculo cercano de Alcocer, pese a que en recientes declaraciones aseguró que su vínculo era estrictamente profesional.