María Fernanda Carrascal le dijo de todo a Luz Verónica Estrada, su compañera en el Pacto Histórico, después de que se pronunciara por primera vez sobre la polémica por los títulos que falsificó, especialmente el de la Universidad Javeriana.

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Pese a que varios sectores políticos y sociales le han pedido explicaciones y hasta el mismo movimiento político le solicitó que renunciara, la mujer solo se limitó a anunciar a su abogado.

“Por recomendación de mi equipo jurídico no me referiré a ninguno de los hechos y estaré atenta al llamado de las autoridades”, comentó en su cuenta de X.

Esto no fue ignorado por Carrascal, que le respondió con dureza a la representante recordándole que desde el Pacto Histórico llevan dos días exigiéndole que renuncie.

“Lo hicimos como partido y como bancada; es momento de apartarse para permitir que la justicia actúe. Suficiente daño le ha hecho a este movimiento político engañándolo para lograr sus ambiciones personales”, dijo.

La congresista fue más allá y le pidió a Estrada respeto por el electorado, por cada ciudadano que votó en las pasadas elecciones al Senado y a la Cámara esperando ser representando por “personas idóneas y con la estatura moral que se necesita”.

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“En el Pacto Histórico representamos el sentir social de millones de colombianos que creen en una forma de hacer política distinta, con ética, con moral”, expresó.

“Y que creen en la educación pública como una herramienta de movilidad social para hacer realidad los proyectos de vida propios y los de sus familias. Evidentemente usted les falló”, agregó Carrascal.

Congresista del Pacto Histórico, Verónica Estrada. Foto: Colprensa/Pacto Histórico/Semana

Por último, cerró el mensaje diciendo: “No sea descarada”.

Hasta el momento y pese a las críticas que ha recibido y a las pruebas que se han revelado, Estrada continúa como militante del Pacto Histórico y como representante a la Cámara, mientras que se está a la espera de que las autoridades adelanten las investigaciones.