Procuraduría abre investigación a Mafe Carrascal por el uso de una menor de edad en movilizaciones del petrismo

La representante a la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, sigue dando de qué hablar, pero no por su trabajo legislativo. En esta ocasión es por una investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría General de la Nación por cuenta de lo ocurrido el pasado 14 de octubre en la Plaza de Bolívar.

Ese día el petrismo promovió unas movilizaciones en contra del Gobierno de Abelardo De La Espriella en varias ciudades del país y en Bogotá todo se concentró en el centro de la capital.

Allí, Carrascal decidió ponerle el micrófono a una menor de edad para que gritara arengas en contra del presidente de los colombianos y a ella le pareció chistoso.

Por esa razón, el Ministerio Público tomó la decisión de abrir la investigación disciplinaria para determinar las posibles responsabilidades de la congresista.

La decisión se tomó tras la queja presentada por el concejal de Medellín, Santiago Perdomo, y por las publicaciones que hizo la periodista Sofy Casas donde se ve lo ocurrido y hace un llamado al Ministerio Público.

“Iniciar investigación disciplinaria en este asunto, a la que se vincula la congresista María Fernanda Carrascal Rojas. Lo anterior, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 211 y siguientes del Código General Disciplinario y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído”, dice el documento de la Procuraduría.

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La Procuraduría pide que se notifique de inmediato a la congresista del Pacto Histórico y se decreta una práctica de las siguientes pruebas:

* Solicitar a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación que, a través de una búsqueda en fuentes abiertas, ubique y asegure las grabaciones disponibles de la circunstancia fáctica que se describe en las noticias disciplinarias. Adicionalmente, se deberán recoger los pronunciamientos que se hayan hecho en los que se pueda determinar la identidad de la niña y de sus padres o familiares responsables, así como las explicaciones o cuestionamientos que se hayan generado sobre la exposición pública y mediática de la niña. Finalmente, realizará las actuaciones que sean necesarias para identificar a la niña que aparezca en la información recolectada.

* Solicitar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que informe a este despacho si ha iniciado algún tipo de actuación en relación con los hechos que aquí se investigan y, de ser así, su naturaleza y estado actual. Se solicitará que, de ser posible, se identifique a la niña y a sus padres o familiares, debiendo incluir los datos de contacto pertinentes.

* Una vez identificada la niña, se le recibirá declaración, de acuerdo con las reglamentaciones actualmente vigentes sobre ese tipo de testimonios. Igualmente, se recibirá declaración a los padres, familiares o adultos que tengan o hubieran tenido la custodia y cuidado de la menor.

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* Solicitar a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista que informe a esta Colegiatura si ha iniciado alguna actuación en relación con los hechos que aquí se investigan. En el mismo sentido se requerirá a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.

* Solicitar a la Secretaría de la Cámara de Representantes que remita, con destino a este proceso, copia de los documentos que acrediten la elección y posesión de la congresista María Fernanda Carrascal Rojas para el período constitucional 2016-2030. Se deberá remitir también una certificación laboral de la congresista, que incluya sus datos de contacto actualizados y constancia del sueldo devengado.

* Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación, incorporar a la actuación los antecedentes disciplinarios de la investigada”.

Carrascal puso el micrófono a la menor para que gritara arengas y se escuchó una vulgaridad que seguramente algún adulto tuvo que enseñarle para que la repitiera.

Como si se tratara de algo normal, la congresista sonrió y los asistentes celebraron las palabras de la menor de edad que, claramente, fue influenciada por alguno de los manifestantes.