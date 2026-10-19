Así recibieron los habitantes de Arauca al presidente Abelardo De La Espriella: el momento quedó registrado en video

Este lunes 19 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, realizó una agenda regional en el departamento de Arauca. Allí lideró un consejo de seguridad.

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Por medio de sus redes, el jefe Estado reveló un video en el que se ve llegando a esa zona del país. La guardia de honor de la Policía lo recibió y mientras se movilizaba el mandatario al consejo de seguridad se detuvo para saludar a la los habitantes de Arauca que se acercaron.

Un hecho similar, con una multitud de personas se registró el viernes 16 de octubre, cuando De La Espriella estuvo en San Andrés, en uno de los puntos de la isla, el presidente rompió el protocolo de seguridad, se bajó de la camioneta y respondió el efusivo saludo de la ciudadanía.

El presidente Abelardo De La Espriella aterrizó en Arauca, donde liderará un consejo de seguridad. A su llegada, el mandatario se detuvo a saludar a los ciudadanos de esa región del país. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/vl6IgxUHsy — Revista Semana (@RevistaSemana) October 19, 2026

No obstante, este lunes el jefe de Estado también hizo un pronunciamiento regional frente a una promesa que hizo para el Chocó.

“¡Como se lo prometí al Chocó, estamos cumpliendo con hechos y no con palabras! Hoy, 9 nuevas ambulancias llegan para fortalecer la atención en salud de nuestros compatriotas chocoanos. Recursos que venían de años anteriores y que hoy se traducen en soluciones concretas para las comunidades”, indicó el jefe de Estado.

También agregó: “Pero esto no termina aquí. Bajo mi Gobierno y con el liderazgo de la ministra de Salud, Ana María Vesga, avanzamos en el fortalecimiento de la red hospitalaria, con proyectos para hospitales de primer y segundo nivel en 11 municipios y un hospital de tercer nivel para el departamento”.

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“¡El Chocó no puede seguir condenado al abandono! Mi compromiso es que sus habitantes tengan acceso a una salud digna, oportuna y de calidad. ¡Lo prometí y estamos cumpliendo! ¡La Patria Milagro también se construye en el Chocó!”, puntualizó el mandatario colombiano.