Gobierno de Abelardo De La Espriella suprimió más de 400 cargos del MinIgualdad de Petro: se recuperaron más de $233.000 millones

John Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de la Igualdad del Gobierno del mandatario Abelardo De La Espriella, reveló un balance sobre los dineros recuperados en ese proceso, los cuales pasarán al Tesoro Nacional.

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En una declaración que dio en la Casa de Nariño, el funcionario indicó que, en medio de una política de austeridad y saneamiento financiero, se logró recuperar para el país más de $233.000 millones.

“Este esfuerzo técnico y coordinado ha permitido suprimir la burocracia innecesaria, sanear pasivos laborales y garantizar el traslado efectivo de programas sociales vitales a otras carteras para asegurar su continuidad sin intermediarios”, se desprende de una publicación oficial que hizo la Casa de Nariño.

Además, se expresó: “Todos los hallazgos e irregularidades identificados durante el proceso fueron remitidos de inmediato a los entes de control, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia, el rigor técnico y la protección absoluta de los recursos públicos de todos los colombianos”.

En la intervención, John Milton Rodríguez aseguró: “No vinimos a apagar la luz y cerrar la puerta en silencio. Venimos a cuidar el bolsillo de todos los colombianos, frenar el despilfarro y devolver al Tesoro Nacional cada peso mal invertido y garantizar programas sociales que realmente lleguen al pueblo colombiano para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional y al decreto de liquidación. Pusimos la casa en orden, saldamos dos meses de atraso en nóminas y seguridad social que el gobierno anterior había dejado en total abandono, a partir de allí despegamos en cuatro escenarios estratégicos”.

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“Frenamos un gasto de 20 mil millones de pesos en la primera etapa. En la segunda, el ahorro sumó 62 mil 800 millones y en la tercera etapa 7 mil 800 millones. Alcanzamos un ahorro anualizado de 70 mil 600 millones de pesos y eso que apenas vamos suprimiendo 471 cargos de los 744 existentes”, dijo finalmente frente a la misión sobre la liquidación del Ministerio de la Igualdad.