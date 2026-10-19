“Sé dónde vives”: exseñorita Colombia reveló las aterradoras amenazas que recibió tras ser víctima de acoso

Eileen Roca, recordada por su paso por el Concurso Nacional de Belleza y su carrera como actriz, sorprendió al contar uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado en su vida. En su paso por el programa La Red, de Caracol Televisión, el sábado 17 de octubre, reveló que fue víctima de acoso y recibió amenazas que llegaron a hacerla sentir que su vida estaba en peligro.

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La exreina explicó que todo inició con mensajes insistentes de una persona que le hacía propuestas de tono íntimo y le ofrecía regalos a cambio de pasar una noche con ella.

Aunque intentó frenar la situación bloqueando los contactos, el acoso siguió y se volvió cada vez más preocupante.

“Comenzaban a mandarme mensajes, a decirme que cuánto cobraba por una noche, que me daban apartamentos, carros. La cosa es que esto va creciendo, se iba poniendo la situación difícil y yo bloqueba, bloqueba”, contó Roca durante la entrevista.

Sin embargo, el problema no se quedó en las redes sociales ni en los mensajes de su celular. Según contó, en aquella época solía salir de fiesta y fue en esos espacios donde la persona que la acosaba habría intentado acercarse directamente a ella.

La actriz recordó que algunas personas le advirtieron sobre el poder que supuestamente tenía ese individuo y le hicieron sentir que negarse a sus pretensiones podía traerle consecuencias.

“Me hicieron entender que era alguien pesado”, dijo al recordar la presión que vivió.

Con el paso del tiempo, la situación escaló hasta las amenazas directas. Entre los mensajes que recibió, Roca recordó una frase que aumentó su temor: “Sé dónde vives”.

Además, aseguró que llegó a notar la presencia de personas que parecían actuar como escoltas de quien intentaba acercarse a ella.

Eileen Roca Foto: @eileenroca

Ante la gravedad de los hechos, la exseñorita Colombia decidió buscar ayuda de las autoridades. Su relato dejó ver cómo una serie de mensajes indeseados terminó convirtiéndose, según su testimonio, en una experiencia de intimidación que afectó su tranquilidad y su percepción de seguridad.

Este no ha sido el único episodio de Roca relacionado con la inseguridad, pues en el mes de marzo de 2024, Eileen contó que ella, su esposo, Juan Pablo Silva, y sus hijos dejaron Colombia después de enfrentar situaciones preocupantes.

En aquella oportunidad, explicó que su pareja había permanecido retenida durante varias horas y que luego le contó que había sido víctima de extorsión.

La reconocida actriz que tuvo que salir de Colombia por amenazas a su familia

“En Colombia tuvimos varios problemas de seguridad. A él lo tuvieron casi todo un día en donde no supe de él”, recordó.

Luego de estos acontecimientos, la familia se trasladó a Estados Unidos. Ahora, con su testimonio sobre el acoso, Roca volvió a hablar públicamente de experiencias que la hicieron temer por su integridad.