María Margarita Giraldo respondió a exesposa de Petro por criticar lo que hizo Abelardo De La Espriella en San Andrés: “Les duele”

La reciente visita del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a San Andrés continúa generando reacciones en distintos sectores políticos.

Durante su recorrido por el archipiélago, el mandatario protagonizó un episodio que despertó comentarios por el tono de sus declaraciones y los señalamientos que hizo frente a dirigentes de la región.

Opinión de ciudadana de San Andrés se viralizó tras dardo de Abelardo De La Espriella a la gobernadora: “En la cara”

El jefe de Estado confrontó a la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, a quienes cuestionó por presuntos hechos de corrupción en la isla. El intercambio llamó la atención por la contundencia de sus palabras y abrió un nuevo debate sobre las denuncias relacionadas con el manejo de los asuntos públicos en el territorio insular.

“Quiero decirles una cosa con el respeto que me merecen porque usted es una representante y usted es la gobernadora. Son unas damas y yo respeto a las mujeres. Pero quiero que sepan que estoy enterado de lo que pasa en la isla y no lo voy a seguir tolerando”, dijo.

“Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son dineros que nadie va a tocar. No crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos”, agregó.

Esta intervención del mandatario despertó reacciones de todo tipo, como la de Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, quien hizo un post dando su punto de vista.

La mujer reprochó las acciones de De La Espriella: “Es una falta de respeto lo que el señor Abelardo hizo ayer con la gobernadora y la representante en la isla de San Andrés. Esa no es la manera, ni el lugar, ni el modo para reprochar a dos mujeres. A mí habla así y le doy su cachetada. Las mujeres se respetan. Para eso están los organismos de control y la justicia. Vaya a ver cómo trata a su familia”, dijo.

Ante este post, María Margarita Giraldo, famosa actriz, decidió pronunciarse y defender al presidente. La artista no dudó en irse de frente contra Herrán, precisamente por criticar estas decisiones.

La celebridad, recordada por su papel de doña Ruca, mencionó que esta era una buena forma de saber quién era quién ante la corrupción y acciones incorrectas.

“Las trató con respeto. Pero las frenteó. Están tan acostumbrados a que todo se haga calladamente y a la sombra. Claro que va a actuar la justicia. Pero es bueno que se sepa quién es quién. Pero a los hipócritas, les duele”, escribió en su post.