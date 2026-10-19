Gobernadora de San Andrés le respondió al presidente De La Espriella tras regaño: “Varias caras”

En las últimas horas se viralizó un video en que el presidente Abelardo De La Espriella apareció haciéndole un fuerte cuestionamiento a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez y a la representante a la Cámara, Elizabeth Jay-Pang Díaz, tras presuntas irregularidades en la gestión pública e institucional de la isla.

“Quería hablar con ustedes, qué bueno que tengo testigos. Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron a atravesarse; quiero decirles una cosa con el respeto que me merecen porque usted es una representante y usted es la gobernadora. Son unas damas y yo respeto a las mujeres. Pero quiero que sepan que estoy enterado de lo que pasa en la isla y no lo voy a seguir tolerando”, les empezó diciendo De La Espriella a ambas funcionarias.

Abelardo De La Espriella junto a la gobernadora y la representante a la Cámara por San Andrés. Foto: Pantallazo video.

Y agregó De La Espriella: “Tengo toda la información y tengo todo claro. No confundan la cortesía institucional con la complicidad porque no es mi caso; no voy a seguir permitiendo que se siga haciendo con la isla lo que se ha venido haciendo siempre. Como jefe de Estado y jefe de Gobierno, utilizaré toda mi autoridad para que no se pierda un peso. Quiero que queden advertidas porque estoy informado”.

Elizabeth Jay-Pang respondió a Abelardo De La Espriella después de que la enfrentara y le hizo un pedido: “No busco confrontaciones”

“Lamentable”

Tras el fuerte regaño De La Espriella, la gobernadora Girley Natacha Ordóñez habló en Blu Radio esta mañana de lunes 19 de octubre.

La mandataria de la isla calificó de “lamentable” lo ocurrido con el jefe de Estado en la base naval de San Andrés.

“Pues pienso que es lamentable, porque realmente vuelvo y reitero, muchas de las situaciones que el presidente manifiesta son situaciones que yo vine a encontrar. El presidente manifiesta que está informado, es respetable, pero realmente considero que debe escuchar varias caras de la información, no simplemente parcializarse. Realmente, no identifico cuáles son sus fuentes de información, porque no tuvimos la oportunidad de sentarnos y tener un diálogo respetuoso donde pudiéramos ver ambas versiones de los hechos y los diferentes matices que él conociera”, dijo en la emisora citada.