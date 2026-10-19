Elizabeth Jay-Pang respondió a Abelardo De La Espriella después de que la enfrentara y le hizo un pedido: “No busco confrontaciones”

La representante Elizabeth Jay-Pang emitió un comunicado para hablar sobre lo ocurrido con el presidente Abelardo De La Espriella, quien la encaró a ella y a la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez, por lo que estaría ocurriendo en la isla en cuanto a los recursos.

Abelardo De La Espriella enfrentó a la gobernadora de San Andrés y a una representante: “Estoy enterado de los negocios de su marido”

“Estoy enterado de los negocios de su marido —miró y señaló con su dedo a la representante—, estoy enterado de Coralina, de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son dineros que nadie va a tocar”, dijo el jefe de Estado mientras las dos mujeres lo veían.

La situación ha dado mucho de qué hablar, por lo que la congresista se pronunció y, entre otras cosas, le pidió al mandatario que le dé un espacio para tener un diálogo.

En la primera parte del comunicado, Jay-Pang agradeció la visita del presidente y reconoció la importancia de los anuncios que se han hecho en materia de salud, seguridad, educación, pesca, soberanía e infraestructura, entre otros.

“Me permito manifestarle al señor presidente que comparto plenamente su preocupación por la transparencia, la correcta ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de los proyectos”, señaló.

Por esto, le pidió a De La Espriella que le conceda un espacio de diálogo de manera directa y personal para responder a lo que se ha dicho sobre ella y que fue, precisamente, lo que recriminó el jefe de Estado.

En ese sentido, sostuvo que son “informaciones malintencionadas” y que solo buscan dañar el nombre del partido de la gobernadora y el suyo.

Asimismo, apuntó que quiere reunirse con el mandatario para exponerle la “realidad de los hechos” y darle a conocer las gestiones que, según ella, viene adelantando desde hace años en beneficio del departamento.

“Este diálogo también permitirá explicar las dificultades administrativas y políticas que históricamente han limitado el desarrollo de nuestro territorio”, dijo.

¿Quiénes son la representante y la gobernadora de San Andrés a las que Abelardo De La Espriella enfrentó?

Sobre la intervención del Hospital Departamental, que fue otro de los puntos que mencionó el presidente, la congresista aseguró que ni ella ni la gobernadora han adelantado acciones para impedirlo.

De hecho, afirmó que ha sido todo lo contrario y que desde el pasado 10 de septiembre solicitaron formalmente dicha intervención al Ministerio de Salud, ya que consideran que es urgente una solución a la crisis hospitalaria que afecta a la isla.

De igual forma, Jay-Pang respondió a lo que dijo el jefe de Estado sobre su esposo. “Es un empresario isleño que, mediante su actividad comercial, contribuye a la generación de empleo, al fortalecimiento de la economía local y al bienestar de nuestra comunidad”, comentó.

“Sobre este y cualquier otro asunto, mantengo mi disposición de dialogar con absoluta franqueza y transparencia”, agregó.

La congresista le reiteró su llamado a De La Espriella para que puedan reunirse de manera personal y hablar de este asunto, que ha llamado mucho la atención en todo el país.

“No busco confrontaciones ni profundizar diferencias políticas, sino aclarar los hechos, construir entendimientos y trabajar conjuntamente por las soluciones que nuestro archipiélago necesita”, complementó.