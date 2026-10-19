A pesar de los años transcurridos desde su estreno en televisión, ‘El Chavo del 8’ continúa siendo uno de los programas más recordados y queridos por el público. Sus historias y personajes han marcado a varias generaciones de televidentes, que aún siguen de cerca los proyectos y la vida personal de los actores que siguen con vida y que, con sus interpretaciones, regalaron innumerables momentos de humor y diversión.

Uno de ellos es el actor Édgar Vivar, recordado por interpretar los icónicos personajes de Señor Barriga y a Ñoño en este famoso programa de entretenimiento, quien actualmente enfrenta un importante desafío relacionado con su estado de salud.

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En esta ocasión, el actor mexicano se prepara para someterse a una delicada intervención quirúrgica que, según informó a través de sus redes sociales, lo obligará a alejarse temporalmente de los escenarios, ya que requerirá varios meses de recuperación.

De acuerdo con sus declaraciones, la cirugía está prevista para junio de 2027 por un problema de columna que padece. Además, detalló que antes de someterse al procedimiento, tomó una radical decisión relacionada con su testamento.

Vivar señaló que la cirugía que tiene programada para el próximo año lo ha llevado a poner en orden algunos asuntos personales antes de entrar al quirófano, por lo que optó por formalizar su testamento y dejar organizada la administración de sus bienes.

Aunque su anuncio ha despertado preocupación e incertidumbre entre sus seguidores, el actor afirmó que espera la intervención con tranquilidad y confianza en el equipo médico que estará a cargo del procedimiento.

Asimismo, Édgar Vivar explicó en declaraciones recogidas por el programa ‘Viva la alegría’, que sus problemas de salud son normales por el paso de los años. “Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”.

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Vale recordar que el actor ya había hablado sobre sus problemas de columna en mayo de 2026, cuando mencionó que ha recurrido a medicamentos y a tratamientos con estímulos eléctricos para controlar las molestias.

No obstante, aunque estas medidas le han permitido continuar con sus compromisos y hacer algunas actividades sin problema, reconoció que la intervención quirúrgica es necesaria para evitar que el problema genere mayores complicaciones en su vida a mediano o largo plazo.

“Es un retiro involuntario”, aseguró Vivar, por lo que manifestó su deseo de regresar pronto a los escenarios y sets de grabación, apenas se cumpla su tiempo de recuperación.