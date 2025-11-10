Suscribirse

Gente

Actriz de ‘El Chavo del 8′ fallece a los 87 años; este fue su papel en el programa mexicano

La actriz española y nacionalizada en México actuó en diversos capítulos junto al actor Ramón Valdés.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Gente
10 de noviembre de 2025, 8:52 p. m.
La ANDA confirmó la muerte de María del Carmen Vela, actriz de El Chavo del 8
La Anda confirmó la muerte de María del Carmen Vela, actriz de 'El Chavo del 8'. | Foto: Instagram @forumchaves

María del Carmen Vela, reconocida actriz española nacionalizada mexicana y querida por su inolvidable papel en la serie El Chavo del 8, falleció a los 87 años, dejando un legado imborrable en el cine, teatro y televisión mexicana.

Su muerte fue confirmada oficialmente por la Asociación Nacional de Actores y Actrices, Anda, aunque no se revelaron las causas del fallecimiento. La entidad emitió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que enviaron sus condolencias a la familia de la actriz.

Contexto: Florinda Meza explota las redes con importante noticia; sería su respuesta a la serie de Chespirito

Tras la confirmación de su fallecimiento no se han dado detalles sobre la causa de la muerte i detalles sobre la fecha ni el lugar del funeral, pero miles de seguidores y compañeros continúan recordándola con cariño y respeto, destacando su aporte invaluable a la cultura y televisión de México.

María del Carmen Vela, conocida artísticamente como Maricarmen Vela, nació en Játiva, Valencia, España, el 9 de noviembre de 1937.

Emigró a México en busca de oportunidades en la actuación y se nacionalizó mexicana en 1964. Su carrera se desarrolló por más de seis décadas, destacándose en comerciales televisivos, cine, teatro y televisión.

Contexto: Se disfrazan de los personajes del Chavo del 8 para capturar a delincuentes en Lima. El video estalló las redes sociales

Entre sus trabajos más recordados está su participación en el emblemático programa El Chavo del 8, donde interpretó al personaje de Gloria, la tía de Paty, personaje con el que compartió algunas de las escenas al lado de Don Ramón.

Su rol en el clásico de Roberto Gómez Bolaños fue especialmente recordado en episodios como ‘Las nuevas inquilinas de la vecindad’, donde se destacó su elegancia y simpatía, consolidándose como un rostro familiar para varias generaciones del público latinoamericano.

Además de El Chavo del 8, Maricarmen Vela formó parte de múltiples producciones televisivas y teatrales que enriquecieron su carrera. Participó en otros sketches del programa Chespirito como ‘La denuncia al Lobo Feroz’, ‘Chaparrón acusado’ y ‘Los chifladitos’.

Contexto: Serie de Chespirito revelaría fuertes secretos de Florinda Meza, se destapa posible infidelidad

También tuvo reconocidos roles en series populares como Cachún Cachún Ra Ra, Papá soltero y Quinceañera. Su versatilidad y profesionalismo le permitieron ser una figura constante y muy apreciada en la industria del entretenimiento mexicano.

La actriz se retiró de la vida artística en 2020 sin revelar los motivos. Su última aparición en televisión ocurrió en un episodio de la serie Como dice el dicho.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncian millonaria recompensa por información del atentado al gobernador de Arauca, Renson Martínez

2. Andrea Serna se destapó tras la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: “Qué duro”

3. Sofía Vergara causó sensación al posar junto a su hermana Sandra: estas son las imágenes que generaron reacciones

4. Horóscopo semanal del 10 al 14 de noviembre: predicciones para todos los signos

5. Niña colombiana de 3 años muere en el Caribe durante “migración inversa” hacia Sudamérica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Chavo del 8MéxicoFallecimiento

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.