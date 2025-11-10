Actriz de ‘El Chavo del 8′ fallece a los 87 años; este fue su papel en el programa mexicano

María del Carmen Vela, reconocida actriz española nacionalizada mexicana y querida por su inolvidable papel en la serie El Chavo del 8, falleció a los 87 años, dejando un legado imborrable en el cine, teatro y televisión mexicana.

Su muerte fue confirmada oficialmente por la Asociación Nacional de Actores y Actrices, Anda, aunque no se revelaron las causas del fallecimiento. La entidad emitió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que enviaron sus condolencias a la familia de la actriz.

Tras la confirmación de su fallecimiento no se han dado detalles sobre la causa de la muerte i detalles sobre la fecha ni el lugar del funeral, pero miles de seguidores y compañeros continúan recordándola con cariño y respeto, destacando su aporte invaluable a la cultura y televisión de México.

María del Carmen Vela, conocida artísticamente como Maricarmen Vela, nació en Játiva, Valencia, España, el 9 de noviembre de 1937.

Emigró a México en busca de oportunidades en la actuación y se nacionalizó mexicana en 1964. Su carrera se desarrolló por más de seis décadas, destacándose en comerciales televisivos, cine, teatro y televisión.

Entre sus trabajos más recordados está su participación en el emblemático programa El Chavo del 8, donde interpretó al personaje de Gloria, la tía de Paty, personaje con el que compartió algunas de las escenas al lado de Don Ramón.

Su rol en el clásico de Roberto Gómez Bolaños fue especialmente recordado en episodios como ‘Las nuevas inquilinas de la vecindad’, donde se destacó su elegancia y simpatía, consolidándose como un rostro familiar para varias generaciones del público latinoamericano.

Además de El Chavo del 8, Maricarmen Vela formó parte de múltiples producciones televisivas y teatrales que enriquecieron su carrera. Participó en otros sketches del programa Chespirito como ‘La denuncia al Lobo Feroz’, ‘Chaparrón acusado’ y ‘Los chifladitos’.

También tuvo reconocidos roles en series populares como Cachún Cachún Ra Ra, Papá soltero y Quinceañera. Su versatilidad y profesionalismo le permitieron ser una figura constante y muy apreciada en la industria del entretenimiento mexicano.