Murió Carmen Ochoa, productora de Chespirito, El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado

La televisión latinoamericana está de luto, pues Carmen Ochoa, reconocida productora y directora vinculada a algunos de los programas más emblemáticos de Roberto Gómez Bolaños, falleció recientemente, según se dio a conocer a través de las redes oficiales de Grupo Chespirito en redes sociales.

Su nombre, aunque menos conocido que el de las estrellas que brillaron frente a las cámaras, fue muy importante para la creación de unos de los programas televisivos que marcaron a varias generaciones, El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y el universo de Chespirito.

“Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D", se lee en la cuenta oficial de X.

Durante más de una década, Ochoa Aranda trabajó junto a Roberto Gómez Bolaños, aportando a la estructura, producción y dirección de los programas que terminarían convirtiéndose en clásicos de la televisión en español.

Entre 1973 y mediados de los años 80, su labor fue clave para llevar a cabo las extensas jornadas de grabación, coordinar los procesos de producción y mantener la coherencia del formato que, pese a su aparente sencillez, requería precisión técnica y creatividad de manera constante por parte de cada uno de los integrantes del equipo.

Para los amantes de las producciones de Chespirito, sus contenidos no se realizaron solo con guiones creativos y actuaciones de algunos de los talentos más conocidos de la época, sino que también fueron resultado de un equipo experto en comedia, cual también tenía el reto de adaptarse a los desafíos de la industria.

En ese equipo, Carmen Ochoa ocupó un lugar esencial, convirtiéndose en una de las profesionales de confianza del comediante.

El mensaje compartido por el equipo de Chespirito resaltó, además de su talento, su calidad humana y la cercanía que mantuvo con el elenco y el equipo técnico. No solo fue eficiente en sus funciones, sino también tuvo una presencia única en un entorno de trabajo, característica que varios miembros del proyecto recordaron con afecto tras conocerse la noticia.