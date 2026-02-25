Cultura

Murió Carmen Ochoa, productora de Chespirito, El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado

La información fue confirmada por el equipo oficial de Chespirito en redes sociales.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

25 de febrero de 2026, 10:12 p. m.
Carmen Ochoa, fue productora de Roberto Gómez Bolaños.
Carmen Ochoa, fue productora de Roberto Gómez Bolaños. Foto: Chespirito

La televisión latinoamericana está de luto, pues Carmen Ochoa, reconocida productora y directora vinculada a algunos de los programas más emblemáticos de Roberto Gómez Bolaños, falleció recientemente, según se dio a conocer a través de las redes oficiales de Grupo Chespirito en redes sociales.

Su nombre, aunque menos conocido que el de las estrellas que brillaron frente a las cámaras, fue muy importante para la creación de unos de los programas televisivos que marcaron a varias generaciones, El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y el universo de Chespirito.

“Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D", se lee en la cuenta oficial de X.

Durante más de una década, Ochoa Aranda trabajó junto a Roberto Gómez Bolaños, aportando a la estructura, producción y dirección de los programas que terminarían convirtiéndose en clásicos de la televisión en español.

Arcadia

Maroon 5 vuelve a Colombia: fecha, precios y preventa para el concierto en Bogotá

Arte

La Federación Nacional de Cafeteros presenta nueva marca ‘La cuna del café 2026’ en Norte de Santander

Arcadia

El Retorno de Tolkien y Peter Jackson: la trilogía de ‘El señor de los anillos’ vuelve a la pantalla grande

Arte

Galería de Nueva York presenta en Bogotá la exhibición “Cuatro Puntos Cardinales”

Arcadia

‘Como agua para chocolate’, el fenómeno literario de Laura Esquivel que conquista la plataforma de HBO

Arcadia

Gazatíes rescatan libros antiguos en una biblioteca devastada por los ataques de Israel

Televisión

Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

Gente

María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, fue hospitalizada de emergencia y se revela su actual parte médico

Gente

Último capítulo de ‘Chespirito’ dejó en evidencia la decisión que cambió la vida de Roberto Gómez Bolaños

Gente

Chespirito dejó millonaria herencia a su primera esposa, Gabriela Fernández, por crudo remordimiento; expuso decisión

Este es el personaje del ‘Chavo del 8′ que protagonizó video de ‘Acapulco’, la nueva canción de Jhonny Rivera

Entre 1973 y mediados de los años 80, su labor fue clave para llevar a cabo las extensas jornadas de grabación, coordinar los procesos de producción y mantener la coherencia del formato que, pese a su aparente sencillez, requería precisión técnica y creatividad de manera constante por parte de cada uno de los integrantes del equipo.

Para los amantes de las producciones de Chespirito, sus contenidos no se realizaron solo con guiones creativos y actuaciones de algunos de los talentos más conocidos de la época, sino que también fueron resultado de un equipo experto en comedia, cual también tenía el reto de adaptarse a los desafíos de la industria.

Último capítulo de ‘Chespirito’ dejó en evidencia la decisión que cambió la vida de Roberto Gómez Bolaños

En ese equipo, Carmen Ochoa ocupó un lugar esencial, convirtiéndose en una de las profesionales de confianza del comediante.

El mensaje compartido por el equipo de Chespirito resaltó, además de su talento, su calidad humana y la cercanía que mantuvo con el elenco y el equipo técnico. No solo fue eficiente en sus funciones, sino también tuvo una presencia única en un entorno de trabajo, característica que varios miembros del proyecto recordaron con afecto tras conocerse la noticia.

Más de Arcadia

Maroon 5 regresa a Colombia con su gira 'Love Is Like Tour'

Maroon 5 vuelve a Colombia: fecha, precios y preventa para el concierto en Bogotá

Nueva marca de La Cuna del Café, Feria de Cafés Especiales.

La Federación Nacional de Cafeteros presenta nueva marca ‘La cuna del café 2026’ en Norte de Santander

La trilogía de El señor de los anillos vuelve a cines, 2026

El Retorno de Tolkien y Peter Jackson: la trilogía de ‘El señor de los anillos’ vuelve a la pantalla grande

Exhibición “Cuatro Puntos Cardinales”

Galería de Nueva York presenta en Bogotá la exhibición “Cuatro Puntos Cardinales”

El adiós a una leyenda: 'Como agua para chocolate' estrena su temporada final en HBO Max

‘Como agua para chocolate’, el fenómeno literario de Laura Esquivel que conquista la plataforma de HBO

Palestinos desplazados caminan sobre los escombros antes del iftar, la comida que rompe el ayuno durante el Ramadán, en medio de la destrucción en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, el 25 de febrero de 2026. Foto: Eyad Baba / AFP

Gazatíes rescatan libros antiguos en una biblioteca devastada por los ataques de Israel

Estrenos en octubre en HBO Max

Estas son las series y películas de HBO Max imperdibles en Colombia en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

Scream 7

‘Scream 7′: cinco cosas que se deben saber sobre la nueva entrega de la saga de terror

Germán Espejo, miembro de la Banda Sinfónica de Anapoima.

“La música es el respiro para el alma”: Germán Espejo Forero, el mecánico que volvió a tocar trompeta tras 50 años

Noticias Destacadas