María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, fue hospitalizada de emergencia y se revela su actual parte médico

El Chavo del 8 se convirtió en una de las producciones más famosas y reconocidas en toda Latinoamérica, y de allí ganaron reconocimiento algunos de los actores que participaron, entre ellos, María Antonieta de las Nieves, quien le dio vida a la Chilindrina.

Recientemente, se dio a conocer que esta reconocida actriz mexicana sufrió un percance de salud, por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia el pasado 20 de agosto.

María Antonieta de las Nieves | Foto: Semana

Una vez en la institución médica y valorada por los médicos, se reveló que María Antonieta de las Nieves llegó con una crisis de ansiedad severa.

De igual forma, de acuerdo con lo que registra la revisa mexicana TVNotas, durante su ingreso al hospital se le descubrieron síntomas que se asociaron a un posible deterioro a nivel neurológico.

Debido a esta situación, una de las amigas más cercanas a María Antonieta de las Nieves habló al respecto de lo que sucedió ese miércoles.

“Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad”, dijo en primera instancia.

Además, afirmó que no es la primera vez que a la famosa actriz le sucede algo así: “Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”, añadió.

Maria Antonieta de las Nieves ha personificado a La Chilindrina por más de 48 años | Foto: Instagram/@lachilindrina_oficial

Con el objetivo de dar más de detalles acerca de lo ocurrido, reveló lo que el equipo médico descubrió al realizarle análisis y estudios.

“Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico”, afirmó.

María Antonieta de las nieves ya había presentado síntomas

En días pasados, la famosa actriz concedió una entrevista en Perú y allí dejó en evidencia que su estado de salud no era el mejor, pues tuvo problemas para hablar con cierta fluidez y, además, no lograba pasar saliva con facilidad.

De acuerdo con lo mencionado por la fuente anterior, todo esto estaba relacionado con una carga laboral y de estrés bastante altas.

María Antonieta de las Nieves | Foto: Foto: Captura de pantalla / Instagram

Conforme a lo mismo, la amiga de la actriz que le dio vida a la Chilindrina habló del acompañamiento de la familia y de por qué relaciona lo sucedido a esto.

“Ya le dieron de alta. Pero, siendo sincera, María Antonieta estaba muy triste porque sus hijos no podían estar con ella. Por la noche, la dejaban sola. Lo que pasó es que contrataron a una enfermera para que la supervisara. Oí que despertaba y empezaba a decir tonterías. La enfermera se aseguró que no se arrancara la vía intravenosa ni se hiciera daño”, mencionó.

De igual forma, esta persona evitó lanzar juicios hacia su familia, ya que al hablarse de daño neurológico, no se sabe qué tan cierto sea lo que dice. “Me sorprende lo que dice de sus hijos, pero no quisiera comentar. La familia es la que sabe lo que realmente pasa”, dijo.