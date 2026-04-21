Murió actor de ‘El Chavo del 8’, a los 85 años; luto en la televisión humorística

La televisión internacional está de luto, luego de que se confirmara la muerte de un integrante de la industria artística. La noticia se dio a conocer a través de medios y plataformas digitales, lamentando la pérdida.

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De acuerdo con lo que se reveló, se trató de Ricardo de Pascual, quien hizo parte de la famosa producción El Chavo del 8, creada por Chespirito. El artista tuvo una participación secundaria.

Según salió a la luz, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes de México fue el encargado de anunciar la dolorosa partida del actor.

En un comunicado oficial, con la imagen del mexicano, se detalló la trayectoria en la televisión, el teatro y el cine.

“Se comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Ricardo de Pascual. Actor mexicano con amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Se le recuerda por su participación en varias producciones de Chespirito”, se lee en la publicación.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la Andi”, agregó el pronunciamiento.

Ricardo de Pascual nació en Ciudad de México el 21 de agosto de 1940. Todo inició en los años 60 y logró construir una historia con sus papeles en diversos proyectos.

El rol que tomó en ese entonces fue el del Señor Calvillo, un hombre compraría la vecindad y se enamoraría de la Bruja del 71.

De igual manera, tomó el lugar del Señor Hurtado, recordado como el ratero de la vecindad, también interpretado por artistas como José Antonio Mena y Benny Ibarra.

El actor, a los 85 años, había sido diagnosticado con Epoc (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), por lo que su muerte podría estar relacionada con este antecedente.

Cabe recordar que el primer capítulo de El Chavo se emitió hace casi cinco décadas, lo que ha permitido que la creación de Roberto Gómez Bolaños trascienda generaciones. A lo largo de los años, su historia ha continuado sacando risas y manteniéndose vigente en la memoria colectiva.

Con el paso del tiempo, la serie no solo ha conservado su popularidad, sino que también ha reforzado su legado cultural, al punto de que muchas de sus frases y situaciones siguen siendo replicadas.