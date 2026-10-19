Aparatoso accidente de un Tesla Cybertruck en Antioquia quedó registrado en video

En horas de la mañana de este lunes 19 de octubre, una camioneta Tesla Cybertruck fue la protagonista de un aparatoso accidente que se ha hecho viral en redes sociales. Además, el video del hecho ha sido difundido ampliamente causando varios comentarios.

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De acuerdo con la información preliminar, el accidente habría ocurrido alrededor de las siete y media, en el sector de Llanogrande, en el Oriente antioqueño. La situación llamó la atención de varios conductores que se movilizaban por la zona, debido al exótico vehículo, que fue el centro de la conversación.

En el video dado a conocer, se ve cómo el automotor colisionó con un poste de energía de los alrededores, lo que ocasionó graves daños en la parte delantera de la camioneta y provocó que el objeto se desplomara encima de ella.

En las grabaciones compartidas por quienes transitaban por el sector se observa el estado en el que quedó la camioneta después del impacto, así como algunos detalles de su particular apariencia.

El automotor recibió graves daños. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

La Tesla Cybertruck se caracteriza por su particular diseño poco convencional, asimismo cuando este modelo llegó al mercado colombiano, su precio fue uno de los principales temas de conversación. Actualmente se estima que su valor puede rondar los 700 millones de pesos, una cifra que también ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales.

En las imágenes se observa a un joven que vestía prendas oscuras y un chaleco sobre una camiseta verde de manga larga, mientras inspeccionaba la camioneta desde un costado de la vía. Al parecer, el hombre sería el dueño del vehículo.

Posteriormente, autoridades de tránsito y personal encargado de la infraestructura eléctrica llegaron al lugar para atender la emergencia. Entre los procedimientos previstos estaban el retiro del automotor y la revisión de los daños ocasionados en la red de energía por la caída del poste.

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De manera preliminar, también se conoció que funcionarios de la Subsecretaría de Movilidad de Rionegro habrían practicado una prueba de alcoholemia al conductor, con el propósito de establecer si había consumido bebidas alcohólicas antes del accidente. Sin embargo, esta todavía no es la razón oficial del choque.

Por ahora, se espera que las autoridades establezcan las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y se determinen las afectaciones que dejó el incidente en la infraestructura eléctrica de la zona. Asimismo, se espera que en el transcurso de las horas se entregue nueva información de lo sucedido.