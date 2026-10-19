Un adulto mayor y su perro quedaron en un paradero bajo la lluvia, en el municipio de El Santuario, Antioquia, luego de que un conductor de bus se negó a transportarlos porque el hombre viajaba con su mascota.

El caso quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y provocó indignación entre ciudadanos y defensores de los animales.

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El hombre y su mascota quedaron en un paradero bajo la lluvia

Las imágenes muestran al pasajero preguntándole al conductor cuánto le cobraba por llevarlo hasta su destino, pero no consiguió abordar el vehículo.

En la grabación también se observa al hombre junto a su perro, al que acaricia después de la negativa.

La situación abrió cuestionamientos sobre el trato a los adultos mayores y las condiciones para viajar con animales de compañía en el transporte público.

Transoriente responde

Tras la difusión del video, la empresa Transoriente se pronunció sobre lo ocurrido y reconoció la necesidad de revisar la actuación de su conductor.

La compañía informó que adelanta una verificación interna para esclarecer las circunstancias del caso y evaluar posibles sanciones.

Hasta el momento, no se ha anunciado una decisión definitiva contra el trabajador.

La empresa también manifestó que comprende el vínculo afectivo entre las personas y sus animales de compañía, así como la importancia de brindar una atención digna a los adultos mayores.

Transoriente anunció que intenta localizar al hombre para ofrecerle disculpas por lo sucedido.

Además, manifestó su intención de entregarle un guacal y alimento para su perro.

El caso también puso sobre la mesa la necesidad de que las empresas de transporte tengan orientaciones claras para el traslado de animales de compañía.

Este tipo de acciones deben realizarse bajo condiciones de seguridad, comodidad y salubridad para los animales y los demás pasajeros.

La difusión del video provocó críticas de ciudadanos y organizaciones animalistas, que cuestionaron la falta de consideración con el adulto mayor y su perro, quienes quedaron bajo la lluvia.

Voluntariado Santuario, organización que compartió la denuncia, pidió establecer protocolos claros para viajar con animales de compañía.

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Por su parte, Marcela Díaz, directora de la Fundación ORCA Medellín, llamó a reflexionar sobre el vínculo emocional entre las personas y sus mascotas.

Más allá de las disculpas y las posibles sanciones, el caso deja una pregunta sobre el trato que reciben quienes necesitan mayor consideración en situaciones cotidianas.

Detrás de cada pasajero hay una historia y, a veces, un compañero de cuatro patas que es parte de su familia.