La jornada de movilizaciones en la capital antioqueña, que durante varias horas transcurrió dentro de los canales pacíficos previstos por la ley, dio un giro crítico al llegar a un importante corredor vial.

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La marcha pacífica se vio empañada en el sector de la vía a Barranquilla cuando un grupo de manifestantes e individuos encapuchados realizó un bloqueo total, paralizando el tráfico e impidiendo el paso regular de miles de personas que se desplazaban por la zona.

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Además de la afectación a la movilidad, las autoridades reportaron el lanzamiento reiterado de botellas, objetos contundentes y diversos artefactos improvisados contra la Fuerza Pública y los transeúntes, lo que precipitó la respuesta inmediata del gobierno local.

Frente a la escala de las alteraciones en el espacio público, la administración distrital activó los protocolos de reacción institucional.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, fue el encargado de fijar la posición oficial del gabinete, dejando claro que el acompañamiento inicial a las marchas no significaba una patente de corso para el vandalismo.

‼️ Durante varias horas acompañamos y garantizamos el derecho a la manifestación, como lo establece la Constitución y la ley. Hemos actuado con respeto y garantías, pero la protesta no puede convertirse en una excusa para imponer el caos. A su llegada a la vía 📍Barranquilla algunos manifestantes y encapuchados bloquearon la vía, afectando la movilidad y vulnerando los derechos de miles de ciudadanos. Además, se registra el lanzamiento de botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados. 🚫 Lo decimos con absoluta claridad: en Medellín garantizamos la protesta pacífica, pero no vamos a permitir el vandalismo, las vías de hecho ni los ataques contra la gente. Desde el PMU hemos ordenado a la Fuerza Pública intervenir de manera inmediata y actuar para restablecer el orden, proteger a la gente y recuperar las condiciones de seguridad y movilidad. Que no haya ninguna duda: el derecho a protestar no está por encima de los derechos de los demás. La violencia no se justifica, el vandalismo no se tolera y la ley se hace cumplir. — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) October 14, 2026

“Durante varias horas acompañamos y garantizamos el derecho a la manifestación, como lo establecen la Constitución y la ley. Hemos actuado con respeto y garantías, pero la protesta no puede convertirse en una excusa para imponer el caos”, puntualizó el funcionario encargado de la cartera de seguridad.

Instrucción directa desde el Puesto de Mando Unificado

La gravedad de las agresiones registradas llevó a que las principales decisiones de intervención se adoptaran en tiempo real. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde se concentró la vigilancia de toda la jornada, las autoridades emitieron la orden para que las unidades de la Policía desplegaran sus capacidades de despeje y control sobre la arteria afectada.

La postura gubernamental insistió en que el restablecimiento de la libre circulación constituye una prioridad cuando se vulneran los derechos de los demás habitantes de la ciudad.

‼️ Garantizamos durante horas el derecho a la protesta, conforme a la Constitución y la ley. Sin embargo, en la vía hacia Barranquilla, manifestantes y encapuchados bloquearon la movilidad y lanzaron botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados. Desde el PMU se dio la orden a la Fuerza Pública de intervenir de inmediato para restablecer el orden y proteger a la gente. En Medellín respetamos la protesta pacífica, pero no toleramos el vandalismo ni la violencia. ¡La ley se respeta! — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 14, 2026

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó de forma tajante las directrices emanadas desde el PMU y ratificó el mandato bajo el cual operó la Fuerza Pública durante la contingencia.

“Garantizamos durante horas el derecho a la protesta, conforme a la Constitución y la ley. Sin embargo, en la vía hacia Barranquilla, manifestantes y encapuchados bloquearon la movilidad y lanzaron botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados. Desde el PMU se dio la orden a la Fuerza Pública de intervenir de inmediato para restablecer el orden y proteger a la gente”, precisó el mandatario local.

Con esta acción, las autoridades buscan diferenciar la movilización social del quebrantamiento de las normas de convivencia.