Petro promueve movilizaciones este miércoles, pese a recientes escándalos de corrupción que sacuden a su familia y círculo más cercano

El expresidente Gustavo Petro se ha convertido en la principal figura que promueve las movilizaciones de este miércoles 14 de octubre en Bogotá.

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Desde sus redes sociales ha invitado a los ciudadanos inconformes con el gobierno de Abelardo De La Espriella a protestar en las calles de las principales ciudades del país.

Y lo hace, cuando el gobierno del Tigre completó dos meses el pasado 7 de octubre. A juicio de varios sectores políticos, pasarle cuenta de cobro en tan poco tiempo es injusto.

“Nos vemos este miércoles en las calles”, dijo el expresidente con un tono retador.

Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Petro ha acudido a promover las marchas con un discurso que no es del todo cierto: divulgó un video en sus redes sociales donde les dice a los colombianos que el gobierno va contra el salario mínimo, un anuncio que De La Espriella no ha realizado.

Además, habló del Fenómeno del Niño y sus consecuencias, que se pudieron preveer desde que él fue presidente, pero, según el gobierno de De La Espriella, no lo hizo.

Gustavo Petro promueve las movilizaciones en un momento convulso para él, porque Eva Ferrer, una de las catanalas que en su administración recibió la ciudadanía en cuestión de semanas después del 7 de agosto de 2022, prendió el ventilador en entrevista en SEMANA y denunció una cascada de hechos presuntamente delictivos contra la exprimera dama, Verónica Alcocer.

Habló de posible tráfico de armas, presunto enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, lavado de activos, entre otros hechos que tienen a la Fiscalía y la Procuraduría con las alarmas encendidas y llamando a varios testigos para ampliar la investigación.

"Aguantamos y callamos por ti, por el proyecto que representas: el respeto y gratitud. Y en mi caso por las niñas", dice Eva Ferrer a Gustavo Petro sobre Verónica Alcocer. Foto: Fotomontaje SEMANA

Verónica Alcocer responde cinco días después a las explosivas declaraciones de Eva Ferrer en SEMANA

El expresidente ha insistido en defender a su exesposa, Verónica Alcocer, con quien ya no tiene una relación sentimental; ha anunciado acciones penales, y le ha querido bajar el volumen al escándalo que produjeron las explosivas declaraciones de Ferrer, a quien conoce desde su época como alcalde de Bogotá y quien fue consejera presidencial para la reconciliación y, posteriormente, asesora de la Presidencia.

Sin embargo, la española ha ofrecido comparecer ante la Justicia y ratificar su testimonio, aunque su defensa negó que fuera a la citación de la Fiscalía para este mismo miércoles.

Este escándalo no es menor y sacude al círculo más cercano del presidente porque, además de Verónica Alcocer, se menciona a Manuel Grau y Xavier Vendrell, los otros catalanes cercanos a Verónica Alcocer, además del exministro del Interior, Armando Benedetti, entre otros.

Verónica Alcocer y algunas personas salpicadas en el escándalo y la entrevista de Evar Ferrer a SEMANA. Foto: SEMANA, Harold Rolando Rivas Fuentes, PlanePhotos.net

Manel Grau se pronuncia tras explosivas declaraciones de Eva Ferrer en SEMANA y habla de posibles “móviles externos”

Así las cosas, al exministro de Agricultura, Rubén Darío Rizaralde, por ejemplo, no le parece que Gustavo Petro promueva las movilizaciones:

“Señor Gustavo Petro, usted ya fue presidente y perdió una oportunidad de oro para demostrarle al país más pobre que usted transformaría su economía, su estado de pobreza o pobreza extrema.

“Señor Gustavo Petro, prefirieron desencuadernar el país y hacer más pobres a los pobres. Por su incremento demagógico del salario mínimo, Antonio Sanguino, muchos colombianos perdieron su empleo y otros pasaron a la informalidad. La corrupción carcomió sus ambiciones y sus conciencias”.

En sectores progresistas e independientes se preguntan si Gustavo Petro, en medio del nuevo escándalo de corrupción de su exesposa, es legítimo para promover la movilización.

Lo cierto es que las marchas de la tarde le permitirán al país conocer si el expresidente mantiene el teflón que lo cobijó durante muchos años y que le permite soportar más de un escándalo.