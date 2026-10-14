Verónica Alcocer responde cinco días después a las explosivas declaraciones de Eva Ferrer en SEMANA

En una publicación en su cuenta de Instagram, Verónica Alcocer compartió un escrito que dirigió a la Fiscalía General de la Nación. Tras cinco días de la publicación de la portada de SEMANA con la entrevista de la ex asesora presidencial Eva Ferrer, la exprimera dama se refiere a algunos de los graves episodios que la catalana menciona en su conversación con Vicky Dávila.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas

“Con ocasión de la entrevista concedida por la señora Eva Ferrer Galcerán a un medio de comunicación el pasado 9 de octubre, en la que realizó graves afirmaciones mediante las cuales pretende relacionar mi nombre con hechos supuestamente ocurridos en Venezuela, sustentadas, según sus propias manifestaciones, en información recibida de terceras personas y no en su conocimiento directo, y ante la información divulgada hoy sobre una investigación oficiosa que habría sido ordenada por el despacho del señor Vicefiscal General de la Nación, me permito dirigirme respetuosamente a ustedes en ejercicio de mi derecho fundamental de petición”, comienza la misiva de Alcocer a la Fiscalía.

Alcocer se refiere a uno de los puntos más graves de los señalamientos de Ferrer en su contra: el supuesto envío de droga a Venezuela en los aviones oficiales y el regreso de esas mismas aeronaves con millones de dólares que tendrían como destino campañas políticas.

“Quiero reiterar que no solo estoy dispuesta a que se investiguen estas nuevas afirmaciones, sino que tengo el mayor interés en que se esclarezcan con absoluta rigurosidad. Durante el tiempo en que desarrollé actividades protocolarias como primera dama de la Nación, viajé a Venezuela en solo dos oportunidades, ambas en visitas oficiales: el 31 de enero de 2023, como parte de una delegación plenamente identificable, y el 18 de noviembre de 2023, en compañía del presidente de la República”, detalló.

Y, luego agregó: “No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal. Ambas visitas cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público, divulgado tanto en Colombia como en Venezuela, que permite verificar las actividades realizadas y las personas que participaron en ellas. Tengo la absoluta tranquilidad de que el contraste de estos documentos y registros audiovisuales con los testimonios de quienes participaron en dichas visitas permitirá desvirtuar las afirmaciones divulgadas y demostrar que jamás participé en las conductas que se han pretendido atribuirme”.

La ex primera dama asegura que esta no es la primera vez que acude al bunker por las declaraciones de Ferrer y menciona unos audios que fueron publicados por SEMANA hace unos meses. Asegura que en esa oportunidad también escribió una comunicación a la fiscal general.

En la explosiva entrevista con SEMANA, Eva Ferrer, quien fue asesora de Verónica Alcocer, reveló que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares a Colombia procedentes de ese país y advirtió que su entorno está implicado en el tráfico de armas.

La catalana la describió como la “jefe de la banda” y la poli mala del gobierno de Gustavo Petro. “Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva. Todo tiene que funcionar según sus intereses”, dijo.

“Al principio pensaba que la estaban utilizando. Y hace rato veo que no. Ella sí está cómoda, tiene unos intereses. Vine a Colombia con la idea de trabajar; ella pacta conmigo que vamos a trabajar temas de mujeres. Al final, veo que está rodeada de gente que tenía intereses económicos, y entre ellos estaba ella”, concluyó.