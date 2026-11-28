En política, los intereses por el poder pueden llegar a estar por encima del orgullo y pareciera que no hay nada que no se pueda consensuar. Eso está pasando en la izquierda. En vísperas de las elecciones regionales de 2027, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López volvió a llegar a las toldas petristas luego de haber conversado con Gustavo Petro y tomarse la foto con el exmandatario, a pesar de que en el pasado se han insultado. López le ha dicho a Petro “inepto” e incluso habló de una “izquierda obsoleta y tóxica” cuando el exmandatario estaba en el poder. “Has untado de sangre a Bogotá”, le contestó en otra ocasión Petro.

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Pero hoy están nuevamente unidos y quieren derrotar a lo que han denominado el “fascismo”, una bandera que utilizarán hasta las elecciones de 2030 para criticar a los demás sectores con los que no comulgan.

Las conversaciones de Petro sobre el rumbo de la izquierda no están abiertas a consideración ni aprobación de nadie, ni siquiera del mismo Pacto Histórico, según lo reconocieron varios congresistas de ese partido consultados por SEMANA, que ven con cautela la “utilitaria” relación entre los dos políticos. No obstante, el consenso es “tragarse el sapo” para tratar de regresar al poder tanto en las territoriales como en las presidenciales de 2030.

En la bancada reconocen que las decisiones las termina tomando Gustavo Petro y deberán someterse a ellas. Foto: Presidencia

Hay quienes piensan que esa alianza podría terminar por erosionar al progresismo, mientras que otros consideran que la unión de todas las facciones de la izquierda, desde las más radicales hasta las más moderadas, es clave para intentar retornar al poder.

La senadora Isabel Cristina Zuleta, una de las más férreas defensoras de Petro, respaldó la tesis de apoyar a quien pueda recoger sus banderas y olvidar el pasado. Zuleta le dijo a esta revista que “enfrentar al fascismo implica unidad. Quien enfrente hoy al fascismo contará con nosotros (el Pacto Histórico)”.

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Sin embargo, cuando se le preguntó si estaría dispuesta a aceptar un liderazgo total de la exalcaldesa en el progresismo, Zuleta afirmó que en las conversaciones en el partido no se ha hablado de un nombre en particular, pero sí de la necesidad de conseguir la “unidad de todos los sectores que puedan enfrentar la situación que tiene en riesgo al país”.

En esa misma línea camina Gustavo Bolívar, pero reconoce que tiene todas las prevenciones. El exdirector de Prosperidad Social de la era Petro dijo que en este momento “el enemigo común a derrotar es el candidato que surja de la derecha” y que para ellos será necesario “madurar” las retaliaciones que existen.

En el petrismo reconocen que la figura del expresidente le puede dar un impulso electoral a López. Foto: Presidencia

Bolívar, que tuvo fuertes enfrentamientos con López durante su administración en Bogotá, aceptó que persisten “bastantes heridas entre nosotros (el progresismo) y Claudia López que hay que sanar; por la forma en la que ella nos ha tratado y cómo el progresismo la ha tratado a ella”. A pesar de eso, puso sobre la mesa que la prueba crucial será hacer acuerdos con el riesgo de que se incumplan, porque “ella incumple los acuerdos con gran facilidad”, pero que si esta vez es capaz de honrar su palabra, será bienvenida para sumar, aseguró.

Bolívar tiene claro que “la izquierda no tiene la fuerza suficiente para ganar en solitario y que siempre que se han obtenido votaciones altas, como sucedió con Petro y Cepeda, es porque se ha sumado el centro”.

Según el exdirector, lo que es claro ahora es que para que López aterrice de manera segura en la izquierda tiene que ganarse al petrismo y eso “es muy difícil” porque en el Pacto Histórico “el 80 o 90 por ciento es petrista y no sé si le quede fácil, pero ella tiene que entrar a eso”.

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El senador Alejandro Ocampo, de esa misma bancada, calificó a López como la “prima” del Verde. Aseguró que ella adelantará lo propio desde esa orilla política y que ellos, por su lado, harán lo mismo. “Coincidimos en muchas cosas y en otras no, pero hay que hacer ese esfuerzo”, dijo. Ocampo es más reservado ante la llegada inminente de López al petrismo.

Por otro lado, hay un grupo más reacio. Miembros de esa colectividad, que pidieron reserva de su nombre, aseguraron que López no se va a convertir en la líder automática del Pacto Histórico y que deberá respetar todas las tendencias políticas del progresismo que confluyen en ese espectro.

“El actor más influyente del progresismo y de la izquierda en este momento es Gustavo Petro; su liderazgo está arraigado en el pueblo. Con sus fortalezas y debilidades, seguirá siendo el líder de este espectro”, aseguraron.

Finalmente, hay un sector más crítico que menciona que López es una “oportunista”, pero aclara que es una “política extraordinaria” y es ahí donde la izquierda desempeñará un papel clave en su camino para mantenerse vigente.

Algunos sectores del petrismo no olvidan los enfrentamientos que han tenido con López. Foto: Colprensa

“Ella no tiene hacia dónde más crecer en la derecha. Ella hace tres años tomó una decisión política que le salió muy mal, que fue romper con Petro esperando que a él le fuera mal y que perdiera la favorabilidad; eso nunca pasó y Claudia quemó las naves y nos atacó. Ella se enemistó con toda la izquierda y se quedó sin espacio político”, afirmaron.

Este grupo de progresistas dijo que no existe consenso dentro del petrismo para la llegada de López y que, por el contrario, es “una imposición de Petro”, pero a la vez saben que es una alianza “inevitable”.

“Petro no le va a consultar a nadie. Él se sienta directamente con Claudia y toma la decisión. El Pacto, sus líderes y la bancada no tienen mucho que hacer o decir porque Petro decide por todos”, añadió un miembro del partido.

El único camino que le queda a Claudia es la alianza con Petro y así lo ven en el petrismo. “Está volviendo a empezar. Ella está pegando los ladrillos de nuevo de su proyecto político desde un lugar pequeño, pero con unas aspiraciones enormes, que es la presidencia de Colombia. Necesita recuperar el espacio o, al menos, ser aceptada por la izquierda para pasar a una primera vuelta (...) Está haciendo lo correcto, incluso para quienes no la queremos en el Pacto”.

López tiene claro que ese es su camino. Recientemente expresó su intención de medirse en unas primarias progresistas para las elecciones futuras y propuso que quien resulte ganador de ese proceso pueda unir a las facciones de izquierda en un mismo propósito, con la imagen de Petro a cuestas.

La exalcaldesa sabe que cualquier terreno en política es inestable y no se descarta que vuelva a darle un portazo a la izquierda, o al exmandatario, o que salte del barco cuando todo se derrumbe. Ni siquiera los acuerdos que ella misma anunció que están sobre la mesa con Petro son garantía para ese sector de que no los volverá a traicionar por su propósito de llegar a la Casa de Nariño en 2030, a pesar de ese respaldo que le daría el progresismo para su carrera presidencial.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López se volvió a tomar la foto con el expresidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa

Un ejemplo de eso fue lo que le dijo López a María Jimena Duzán semanas después de haber confirmado su pacto con Petro: mencionó que el exmandatario ya habría cumplido su tiempo al frente del progresismo y que el Pacto Histórico y la izquierda no podían reducirse a la figura del exmandatario, por lo que considera que ya es hora de apostarles a nuevos liderazgos.

En esa entrevista, que se publicó el pasado 21 de noviembre, López confirmó que sus conversaciones con el expresidente llevaban cerca de un mes; es decir, cuando SEMANA reveló el escándalo de los “sexocontratos”, que pusieron a Petro en el ojo del huracán por, presuntamente, haber contado con una supuesta red de mujeres que, al parecer, le prestaban favores sexuales a cambio de conseguirles puestos en su Gobierno, como lo denunció Deicy Jiménez.

Claudia López ha demostrado que un día dice una cosa y otro día asegura otra. De ahí el calificativo de “oportunista” con el que tendrá que lidiar en las competencias electorales que se avecinan.