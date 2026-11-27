Un particular momento protagonizó el presidente Abelardo De La Espriella con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, en el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura que se desarrolló en Cartagena.

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El jefe de Estado le pidió a Noguera que agilice el proyecto férreo para el Caribe: “Eso lo podemos hacer, lo que no se puede hacer son trenes intergalácticos. También he pedido que se estudie la posibilidad de extender el tren hasta Montería y de conectarlo con Ciénaga, con el corredor férreo que viene de La Dorada y pasa por Chiriguaná. Lo podemos hacer, ¿están conmigo en eso? el estudio de factibilidad deberá estar listo en un año no tenemos más tiempo”.

“No, 18 meses no me sirven ministra en la Patria Milagro los términos se acortan, en un año a más tardar deben estar listos los estudios de factibilidad, le metemos el acelerador. Lo fácil lo hacen los demás nosotros hacemos lo imposible. Vamos a hacerlo 12 meses para un estudio de factibilidad”, recalcó De La Espriella.

“18 meses no me sirven, ministra. En la patria milagro los términos se acortan”, le dijo el presidente Abelardo De La Espriella a Elsa Noguera sobre proyecto férreo durante el congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/Cj8ITSlCYb — Revista Semana (@RevistaSemana) November 28, 2026

Y avanzó: “Estoy seguro que sí. El estudio con sus resultados podrá establecer cuánto costará el proyecto cómo se va a financiar y qué se necesita para construirlo y ponerlo en funcionamiento”.

“Desde ahora invito a los empresarios de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, a la banca multilateral, y a los fondos de inversión, tienes que bajarle al interés. y a los fondos de inversión a participar en este proyecto. Cuento con su experiencia y su capacidad financiera para hacer realidad un anhelo del Caribe colombiano, el Tren del Caribe”, sostuvo el jefe de Estado.

Finalmente aseguró De La Espriella: “Este tren mejorará la vida de millones de compatriotas, facilitará los viajes entre Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, acercará las oportunidades de trabajo y estudio y permitirá que las familias se encuentren con mayor facilidad”.

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“También mejorará el transporte de mercancías entre el interior del país y nuestros puertos, reduciendo los costos logísticos. Y estoy seguro también que inspirará más de un buen vallenato. Así que vamos a ponernos manos a la obra, querida ministra”, puntualizó el presidente.