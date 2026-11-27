Este viernes 27 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella mencionó por primera vez en un evento público el salario mínimo, cuya discusión avanza entre varias partes.

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En ese sentido, el mandatario colombiano destapó detalles de una propuesta que bautizó “Salario Solidario”, en el cual las cajas de compensación tendrían un papel clave.

“Por eso, el fortalecimiento de las cajas de compensación debe tener también un propósito más amplio, más ambicioso, incorporar progresivamente a los trabajadores informales, comenzando por aquellos que viven en situación de mayor pobreza. Para avanzar en esa tarea, cuento con ustedes, porque las cajas tienen una experiencia y una capacidad de atención que Colombia debe aprovechar mucho más. Donde no llega el Estado llegan las cajas”, indicó De La Espriella.

Y agregó: “Este Gobierno está muy preocupado por la seguridad y trabajando para recuperarla, pero también tiene como eje fundamental lo social y en eso ustedes son determinantes. Desde hace algún tiempo he venido reflexionando sobre una idea que considero importante para el futuro de esa política social que este Gobierno pretende impulsar. Lo he denominado Salario Solidario. Es una propuesta que todavía necesita estudio y discusión y que hoy deseo compartir con ustedes porque las luces de ustedes también ayudan a esta discusión. Cada año, cuando se discute el aumento del salario mínimo, buena parte de la atención se concentra, como es natural, en los trabajadores que reciben directamente ese incremento”.

El presidente Abelardo De La Espriella habló por primera vez sobre la discusión del salario mínimo y reveló detalles de una propuesta que bautizó "Salario Solidario", en la que las cajas de compensación tendrán un papel clave. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/lLDhSSxwgZ — Revista Semana (@RevistaSemana) November 27, 2026

“Y por supuesto, es indispensable proteger sus ingresos y sus derechos. Pero hay millones de compatriotas que también trabajan y que por encontrarse en la informalidad, no reciben directamente los beneficios de ese aumento”, agregó el jefe de Estado.

Sumado a ello insistió en su intervención: “Es una idea, hay que pensarla, hay que discutirla, no hay que tenerle miedo a la deliberación. La idea sería facilitarles a esos compatriotas el acceso a servicios, formación y orientación laboral, Así como ofrecerles oportunidades para mejorar sus ingresos. Se trataría de ayudar a que más colombianos puedan incorporarse progresivamente a la formalidad y recibir los beneficios de la protección social. naturalmente una propuesta de esta naturaleza exige mucha reflexión y un estudio económico y jurídico muy cuidadoso hay que establecer de dónde saldrán los recursos, cómo se van o se podrían distribuir quiénes podrían beneficiarse y de qué manera podría sostenerse el mecanismo a largo plazo en el tiempo”.

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“Hay algo que para mí es indispensable. Cualquier fórmula que se estudie debe respetar plenamente los derechos salariales y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. No tendría sentido buscar una solución para unos a costa de perjudicar a otros. Ese es un límite que no estoy dispuesto a desconocer. pero de eso se trata, decía el maestro Picasso yo hago lo imposible porque lo fácil lo hacen los demás”, puntualizó De La Espriella.